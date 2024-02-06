Андрей Пархоменко: Реал Фарма сохранил костяк команды – и это главное

Для одесского "Реала Фармы" весенняя часть нынешнего чемпионата будет сопряжена с большой ответственностью, так как всего за несколько месяцев осени из лидирующей группы второй лиги команда сползла вниз турнирной таблицы. Чтобы выбраться из незавидного положения, "фармацевтам" необходимо будет приложить максимум усилий в каждом матче. А пока тренерский штаб "Реала Фармы" закладывает фундамент для готовности делать это по весне. Об этом наставник одесской команды Андрей Пархоменко рассказал корреспонденту UA-Футбол.

- Подготовку к весеннему отрезку сезона начали еще 22 января, - говорит он. – Хотя еще во время отпуска проводили по две тренировки с обязательным контролным матчем для просмотра потенциальных новичков. Сбор проходит в Одессе, работаем на нашей домашней арене – стадионе "Иван". Закладываем фундамент физподготовки, совмещая это с технико-тактическими занятиями. К сожалению, с контрольными играми проблемы - играем пока лишь с местными аматорскими коллективами. В частности, сыграли с "Малиновском", победив 4:1. А недавно встречались с "Черноморцем" (U-19), сыграв четыре тайма по тридцать минут каждый. В этом спарринге также выиграли – 4:2.

- Какие изменения произошли в "Реале Фарме" в зимнюю пору?

- Покинули команду оба вратаря - Дмитрий Стародубец и Иван Богдан, полевые игроки Сергей Платунов, Михаил Попов, Владислав Тимошевский, которые перешли в одесские коеманды "Титан", "Атлетик" и "Малиновск" соответственно. Еще раньше, в ходе первого круга, закончил играть Алексей Колесников. Что касается вратарской позиции, то мы предварительно договорились с бывшим голкипером одесского "Черноморца" Дмитрием Безруком о том, что он по возможности будет совмещать функции тренера и вратаря. Также готовим Кирилла Грабовского, у которого есть желание и мотивация прогрессировать, развиваться. К слову, Безрук очень положительный и позитивный парень, нам очень импонирует его работа. Нам бы хотелось с ним сотрудничать. Сейчас мы просматриваем молодых и мотивированных ребят. Очень хорошо проявил себя Владимир Тилинский – прежде всего, по своему интеллекту и желанию учится. Мы также увидели перспективу Кирилла Булавки из "Хаджибея". Надеемся также на юного Александра Мулыка из футбольной школы ФК "Одесса" (сейчас – "Черноморец 2018"). Самое главное, что остался костяк команды, который имеет огромное желание развиваться. Я объявил ребятам: команда наша имеет курс на развитие, а мы, тренеры, намерены быть в помощь каждому из ребят.

- В тренерском штабе "Реала Фармы" вместе с вами трудится известный в прошлом игрок запорожского "Металлурга", "Днепра", киевского "Арсенала" и "Черноморца" Валентин Полтавец. Какая роль отводится ему в совместной работе?

- Полтавец много работает над совершенствованием игры футболистов группы атаки, а также отвечает за физподготовку.

- Как оцениваете выступление команды в ходе осеннего отрезка чемпионата?

- В первом круге качество игры в основном было очень даже неплохим. А чтобы был хороший итоговый результат, нужно время и терпение. Тот футбол, который мы строим, современный, однако сложный.

- Каково материальное положение клуба в непростых условиях войны?

- Николай Иванович (играющий президент клуба Лиховидов – прим. авт.) не обижает ребят финансово. Он не пропустил ни одной тренировки, показывая тем самым, что и он имеет мотивацию тренироваться и играть.