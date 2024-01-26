Играющий президент Реала Фармы Николай Лиховидов: Готов играть до 65 лет

Играющий президент одесского "Реала Фармы" Николай Лиховидов из сезона в сезон продолжает удивлять болельщиков. Несмотря на солидный для футболиста возраст, он выходит на поле, в каждом туре увеличивая показатель собственного рекорда. Сегодня самому старшему в нашем футболе игроку исполняется 58 лет и он даже мысли не допускает о том, чтобы вешать бутсы на гвоздь.

О своих выступлениях в футболе и о настоящем "Реала Фармы" Николай Иванович рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту UA-Футбол.

- В каком возрасте дебютировали в профессиональном футболе – помните?

- Это произошло в сезоне-2011/12 – тогда мне было 45 лет. Мой дебют состоялся в Ивано-Франковске в матче с "Прикарпатьем". В нем мы сыграли вничью, 0:0. Помню, в той встрече я отыграл первый тайм.

- Напрашивается вопрос: почему дебютировали так поздно?

- Дебютировал тогда, когда появилась такая возможность. С "Реалом Фармой" мы очень долго к этому шли, росли вместе с командой. Вместе с этим рос мой бизнес, шли по нарастающей и дела. Со временем пошли вверх и результаты нашей команды, которая поначалу называлась "Реал Фарм" и представляла Южный. Нас тогда еще "травили": мол, вы фарм-клуб мадридского "Реала"? Я отвечал: "Нет, мы - фармацевты". Уже потом, начиная с сезона-2014/15, стали именоваться "Реал Фарма". Говоря же о себе, то и сейчас, несмотря на паспортные данные, стремлюсь шлифовать свое мастерство. Возможно, именно сейчас я работаю над собой больше, чем когда-либо.

КОГДА КАЧЕСТВО ПРЕВОСХОДИТ КОЛИЧЕСТВО

- Какое ваше впечатление о чемпионате второй лиги, в котором ваш клуб проводит уже тринадцатый сезон?

- Очень добротный, сильный турнир. Вторая лига – это своего рода бойцовский клуб, где все на жилах и за небольшую зарплату. Это кузница кадров для нашей первой и Премьер-лиги, для иностранных клубов. В этой связи вспоминается надпись на стадионе "Ингульца": "Ингулец" - кузница чемпионов!". Кто прошел через горнило второй лиги, тот будет идти дальше. Я как-то анализировал: если брать клубы самого высокого ранга, то в УПЛ лишь пять старше "Реала Фармы" – это "Динамо", "Шахтер", "Черноморец", "Ворскла" и "Заря". В первой лиге схожая ситуация: из старожилов назову лишь "Горняк-Спорт", "Кремень", "Ниву" (Тернополь), "Буковину", "Подолье". Все остальные – либо такие же по возрасту, как наш клуб, либо младше.

- Нет ли желания попробовать себя в первой лиге?

- Как это "нет"?! Команда, которая не ставит перед собой задачу быть лучше и играть классом выше, не должна существовать. Помните, в чемпионате Франции был "Осер", возглавляемый Ги Ру? Этот клуб долгое время не считался фаворитом, а потом – бах! – и стал чемпионом страны. Если правильно выстроена работа, то считаю, что любая команда, несмотря ни на что – ни на разницу в беджете, ни на уровень мастерства игроков - может "выстрелить". Главное – мотивация, желание и качество. А качество денег всегда превосходит их количество. Можно ведь вкладывать миллионы и выливать их в песок, а можно вкладывать намного меньшие средства – и добиваться результата. В этом мы преуспели на любительском уровне, много раз завоевывая высокие места. Возвращаясь к вопросу о желании попробовать себя в первой лиге, могу сказать следующее. Учитывая, что в текущем чемпионате "Реал Фарме" не удастся повыситься в классе, мы наметили стратегический курс – сформировать боеспособную команду на следующий сезон.

ДИСПЕТЧЕР И РАЗРУШИТЕЛЬ

- На каком месте обычно предпочитаете играть?

- Всю карьеру я был центральным полузащитником, играя с акцентом на оборону. Но затем лет пятнадцать выполнял функции диспетчера и разрушителя. Несколько предыдущих сезонов играл вторым нападающим (не люблю определение "под нападающими") или, если так выразиться, выдвинутого вперед центрального полузащитника атакующего плана. Понимаю, что действуя на этой позиции, команде нужны голы и результат, поэтому стараюсь делать на этом акцент на тренировках.

- Вы принимаете участие в определении состава на игру или же это является прерогативой главного тренера?

- Раньше, бывало, что помимо функций главы клуба я был еще и тренером, определяя состав. Так было первые три года наших выступлений во второй лиге, однако потом понял, что это не приносит результат. Потом команду на протяжении двух сезонов тренировал Владислав Зубков, после чего мы с ним попрощались и оставшую часть турнирной дистанции "Реала Фармы" дорабатывал я. В следующем сезоне с командой начал работать Александр Бондаренко, однако у него не заладилось. Хотя он очень талантливый тренер. Тогда мне удалось удачно продолжить его работу, и "Реал Фарма" был близок к выходу в первую лигу. В концовке сезона-2016/17 в матче c "Нивой-В" в Виннице нас устраивала лишь победа. Мы вели 1:0, однако за шесть минут до финального свистка соперник сравнял счет – и в ранге вместо нас повысились "Балканы". После этого я еще несколько лет руководил командой, потом у "Реала Фармы" были разные тренеры – Александр Спицын и другие специалисты. Долго и плодотворно работал с командой и Вячеслав Еремеев, а когда началась полномасштабная война, то первую половину сезона-2022/23 главным тренером был Юрий Кулиш. Сейчас "Реал Фарму" возглавляет Андрей Пархоменко, ставший у ее руля чуть больше года назад. Мы бы хотели продолжить с ним работу и в следующем сезоне.

ЮМОР, ПОМОГАЮЩИЙ ВЫЖИТЬ

- С деньгами у клуба проблем нет?

- Пока не было. Для функционирования клуба и всего прочего средств хватает. Недавно была атттестация на сезон-2024/25, то руководитель Комитета по аттестации сказал, что "Реал Фарма" - единственный клуб во второй лиге, который имеет свой стадион, точно доиграет чемпионат до конца и гарантированно выполнит все требования этого Комитета.

- Вы, наверное, единственный играющий президент, который столько сезонов в футболе?

- Из играющих президентов, насколько мне известно, есть еще Артур Загорулько из винницкой "Нивы". Он, кстати, в этой команде лучший бомбардир. Правда, ему всего 30 лет. Так что если говорить о прецеденте, то лишь с позиции возраста.

- Что в 58 тянет вас на поле? Душевный порыв или что-то другое?

- Нет, это не душевный порыв. Скажу так: футбол – это часть меня, часть моей жизни. Если человек лишится какой-то части тела, он будет чувствовать себя, мягко говоря, не лучшим образом. Точно так же у меня и по части футбола. Без него себя уже не представляю. Наш земляк, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, как-то сказал: "Нам песня строить и жить помогает, а юмор помогает выжить". И когда меня спрашивают: мол, как вы, человек занятый бизнесом и важными делами, еще и футболом успеваете заниматься, я перефразирую Жванецкого: "Нам бизнес строить и жить помогает, а футбол помогает выжить".

ВИДЕТЬ СЕБЯ СО СТОРОНЫ

- Вы обычно выходите на замену. О своем решении говорите сами или это сугубо в компетенции тренера?

- Считаю, что это прерогатива тренера. Если он меня спрашивает, то тогда я ему говорю. В других случаях тренер сам принимает решения, так как именно ему виднее, что и как лучше сделать. Я вхожу в тренерский штаб, поэтому мы советуемся коллегиально по каждой игре. Последнее решение за главным тренером – и это правильно. Именно он отвечает за тренировочный процесс и конечный результат. В моей же компетенции – дела команды. Каждый должен заниматься своим делом.

- Трения в работе случаются?

Понятное дело, что бывают какие-то моменты. Но в рабочем порядке мы это все решаем. Иногда в порыве эмоций главный тренер говорит: "Берите свисток – и сами тренируйте!". В таких случаях я извиняюсь, так как понимаю, что может где-то перегнул, крикнув или сказав что-то не то. После этого могу извиниться перед всеми, признав, что погорячился. Знаете, мы ведь себя со стороны не видим – вот и бывает, что проявляем излишнюю импульсивность. Иногда случается, что и тренер начинает "прессовать" футболистов, кричать. В таких случаях спокойно ему говорю: мол, они тебя не слышат, не загоняй их морально. И тренер, поостыв, соглашается: "Да-да, вы правы. Я ведь себя со стороны не вижу". В таких вещах всегда нужно взаимодействие. И взаимопонимание людей, которые объединены одной целью. Ведь командный результат, это такая тонкая химия, где очень важно, чтобы все винтики данного механизма крутились в одном направлении.

- Голов на профессиональном уровне у вас пока нет. Шансы забить у вас были?

- Однажды исполнял одиннадцатиметровый, но увы – не забил. Вратарь парировал. Было это то ли в 2014-м, то ли в 2015-м году. Вообще никогда не был забивалой, хотя во второй лиге играю тринадцатый сезон. Правда, играю не всегда. Не было такого, чтобы я хотя бы один раз отыграл полный матч. А вот в матчах зимнего первенства забиваю регулярно, даже в лучших бомбардирах ходил.

ИГРА НЕ ЗА ФАНТИКИ

- За спиной, наверное, насмешничают: мол, в таком солидном возрасте – и играет. Не обижаетесь?

- (Смеется). Видите – я даже смеюсь. Понятное дело – все будут так говорить, и это привычное явление. В отличие от этих людей тренер говорит футболистам: "Николай Иванович выходит на поле и выполняет свои функции – забивает, отдает голевые передачи. Да, возможно, он может в каком-то эпизоде не успеть или недопрыгнуть, то делает свое дело – перекрывает зоны, срывает атаку противника, в нужный момент придержит мяч".

- Насколько вы к себе критичны?

Если я сыграл ниже своего уровня, вижу это сам. И делаю выводы, работая над этим на тренировках. Знаете, если бы все молодые футболисты относились к футболу так же профессионально, как люди в возрасте, то "Реал Фарма" уже был бы в Премьер-лиге.

- Защитники против вас жестко играют?

- А они не могут не играть жестко. Я ведь тоже такой же, как и они. Как сказал один наш опытный игрок: "Мы ведь не на фантики играем". Мы играем за деньги. Поэтому если защитники команд-соперниц не будут выполнять свою работу должным образом, то не смогут добиваться нужных результатов. В целом же против меня футболисты играют с уважением. Они не злоупотребляют грубостью и не сносят с ног, но повторюсь: играют жестко. Но я привык к этому, так как вышел с колхозного футбола, где не просто били, а "отрывали" ноги! Футбол же во второй лиге совсем другой, профессиональный. Бывает, молодой игрок прыгнет в меня, а я его спокойно спрашиваю: "Ты не ушибся? С тобой все нормально?".

КОДА НОГИ ВЫШЕ ГОЛОВЫ

- Часто приходится наблюдать, как тот или другой футболист подолгу валяется на поле, зачастую симулируя с целью выклянчить у арбитра штрафной или пенальти.

- На поле "Реал Фарма" не лежит. Именно этого я требую от футболистов. Если вдруг кто-то из наших игроков упадет на газон и будет валяться, показывая, что ему больно и у него травма, а потом продолжит игру, то такому я говорю: "Выбирай: либо штраф, либо замена". Большинство выбирает штрафы. Как-то сказал нашим футболистам, что если они увидят, что я буду лежать на поле после единоборства с соперником и показывать, что мне больно, то получат от меня… двойные или тройные премиальные. Но такого в истории команды еще не было. Я как-то разговаривал с нынешним игроком "Черноморца" Орестом Кузыком, спросив у него: "Почему ты падаешь, лежишь на поле? Ты не думаешь в этот момент о том, что это видит твоя мать и как ей режет сердце, когда ты корчишься от боли? А ведь можешь перетерпеть, подняться с газона с улыбкой и продолжить игру. А так получается, что матери потом не смотрят футбол, так как видят, как их сыновей бьют и как им очень больно". В ответ на это Кузык усмехнулся, но зато в одном из матчей, за которым я наблюдал, ему так "вставили", что ноги были выше головы. Но Орест молодец – не стал валяться на газоне, поднялся и продолжил игру.

- Сколько времени обычно проводите в игре?

- Как правило, один тайм или чуть меньше. Нужно давать возможность играть молодым. Да и цели во что бы то ни стало забить самому у меня нет. Главное, чтобы команда выигрывала.

- В решении пополнить ряды тем или другим футболистом последнее слово за главным тренером или за вами?

- (Без раздумий) За главным тренером. Я еще несколько лет назад, когда команду тренировал Вячеслав Еремеев, это право дал ему на откуп. Так продолжается до сих пор.

ДЕТИЩЕ ДЛЯ ДОВЕРЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

- Как вам работается с Андреем Пархоменко?

С ним у нас очень хорошее взаимопонимание. Мне нравится его работа и подход к ней. Тренировочный процесс, применяемый Андреем Викторовичем, приносит мне удовольствие. Это тот случай, когда говорят: "Влюбитесь в свою работу – и всю жизнь будете не тяжело пахать, а заниматься любимым делом". Именно Андрей Пархоменко является автором нынешней команды. Ему известны все качества каждого футболиста не хуже, чем мне – как минимум. А может даже и лучше. Если есть такой человек, которому можно доверять свое детище, это обнадеживает и радует. Пархоменко как раз и относится к категории таковых.

- Как-то перешагнувшего 30-летний рубеж Олега Блохина спросили, как долго он собирается играть, на что он ответил: "Пока ноги до колен не сотрутся". А что ответите на этот вопрос вы в свои 58?

- "Ноги до колен" - это дежурная фраза. Можна играть и до 70 лет, но для этого необходимо прикладывать усилия – работать над собой, причем немало. Не каторжно, а систематически и методично. Если ты в системе и поддерживаешь себя в форме, то это как раз то, что нужно. Могу сказать, что я уже шестой год кряду не болею. Шестой год у меня постоянные тренировки, постоянная поддержка организма в тонусе. Есть некоторые вещи, которые молодые футболисты из того, что делаю я, не могут делать. Для них, как они считают, это что-то недосягаемое. Но на самом деле ничего невозможного нет. Я ведь не просто так имею силы выходить на поле и играть. И нисколько не считаю себя "якорем", как говорят в народе.

СЕМЬЯ, УВЯЗШАЯ ПО УШИ В ФУТБОЛЕ

- Как семья относится к вашему увлечению?

- Нормально. А что жена может говорить, если муж и сын (Лиховидов-младший также играет за "Реал Фарму" - прим. авт.) в этом деле, можно сказать, увязли по уши? Она все это понимает и даже помогает клубу – ведет страничку в Instagram.

- Есть ли у вас футбольная мечта?

- Когда одного известного волейбольного тренера, выигравшего золото на Олимпиаде-2012 в супердраматическом матче с Бразилией после финала спросили "Как вы себя чувствуете?", он ответил: "Сбылась мечта идиота". Недоуменный журналист решил уточнить: мол, как так, вы же стали олимпийским чемпионом? На что тренер сказал: "Да, я осуществил свою мечту, достигнув вершины. А что дальше?". Как говорят азиаты, "Мечта или цель - это ничто. Движение – это все". Когда человек достиг какой-то цели, и возникает тот самый вопрос: что дальше? Ну, пошел ты после триумфа пить-гулять с мыслью о том, что все выполнил. На самом же деле границ у совершенствования нет.

- Как долго планируете играть?

- Давайте договоримся: я готов буду дать вам интервью в 60 и 65 лет, когда еще буду действующим футболистом (Смеется). А еще надеюсь наконец-то открыть счет своим голам в профессиональном футболе.

Фото - ФК "Реал Фарма"