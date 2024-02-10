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Президент Нивы Винница: Матч против "моряков" – это настоящий вызов
Артур Загорулько - об игре и подготовке
ФК Нива Вінниця
Президент винницкой "Нивы" Артур Загорулько рассказал о том, как происходит подготовка команды ко второй части сезона и о грядущей игре против одесского "Черноморца".
Мы продлили договор с Александром Евтыховым. Он – ценный для «Нивы» игрок, как и остальные футболисты нашей команды. Александр Евтыхов – молодой спортсмен, имеющий за плечами хорошую школу. В частности, он является воспитанником донецкого "Шахтера".
Есть новички, с которыми в ближайшее время будут подписаны контракты?
Да, уже есть предварительные договоренности с несколькими потенциальными новичками. Обнародуем их фамилии, когда будут подписаны контракты. В то же время часть находившихся на просмотре футболистов уже вернулась домой. Кадровых вреда в последнее время нет.
10 февраля "Нива" играет в Одессе против "Черноморца", команды украинской Премьер-лиги. А должны были в этот день спарринговать против любительского ФК "Универ-Динамо" Харькова. В каких обстоятельствах произошла замена соперника?
Поединок против "Универ-Динамо" в Виннице проведем впоследствии. "Черноморец" предложил провести спарринг. И мы, конечно, охотно согласились. Поедем в Одессу, подышим морским воздухом.
Насколько полезен поединок против команды из элитного дивизиона?
Для нас матч против "моряков" – это настоящий вызов. У нашей молодежи есть шанс проявить себя на фоне команды УПЛ. Это большой плюс.
Как вообще идет подготовка к сезону?
Все по плану. В общей сложности пройдет три тренировочных сбора. Во время второго сбора футболисты тренируются дважды в день. Утром – тренажерный зал и аэробика, вечером – работа с мячом и беговые упражнения.
Напомним, "Нива Винница" занимает 8 место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 23 очка.
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