Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Металлург-2 из-за недостатка финансирования снимается со Второй лиги
Недостаток финансирования из бюджета города
t.me/MFCMetalurg
Запорожский "Металлург" официально объявил о снятии своей
"Руководство клуба приняло тяжелое решение об отказе своей команды от участия в чемпионате Украины среди клубов Второй лиги из-за финансовых затруднений.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Депутаты Запорожского городского совета существенно уменьшили финансирование "Металлурга" на 2024 год, сохранить обе профессиональные футбольные команды в прифронтовом городе после сокращения бюджета стало невозможным.
Таким образом, принято решение оставить одну профессиональную команду и расформировать "Металлург-2", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что после первой половины сезона "Металлург-2" занимал 12-е место во Второй лиге Украины.
Популярное сейчас
- Лучший матч Лунина, которого могло не быть, и самый неоднозначный поединок Шахтера при Пушиче. Обзор еврокубков
- Куртуа, Лунин, Кепа. Известный карикатурист Момани определил лишнего. ВИДЕО
- Леоненко: Ювентус и Наполи правильно оценили ситуацию и вежливо вышли из переговоров по Судакову
- Дружба подписала опытного защитника. Таблица трансферов клубов Второй лиги
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО