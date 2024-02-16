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Официально: Металлург-2 из-за недостатка финансирования снимается со Второй лиги

Вторая лига
Обновлено

Недостаток финансирования из бюджета города

Официально: Металлург-2 из-за недостатка финансирования снимается со Второй лиги

t.me/MFCMetalurg

Новина українською

Запорожский "Металлург" официально объявил о снятии своей второй команды с чемпионата Второй лиги из-за недостатка финансирования.

"Руководство клуба приняло тяжелое решение об отказе своей команды от участия в чемпионате Украины среди клубов Второй лиги из-за финансовых затруднений.

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Депутаты Запорожского городского совета существенно уменьшили финансирование "Металлурга" на 2024 год, сохранить обе профессиональные футбольные команды в прифронтовом городе после сокращения бюджета стало невозможным.

Таким образом, принято решение оставить одну профессиональную команду и расформировать "Металлург-2", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что после первой половины сезона "Металлург-2" занимал 12-е место во Второй лиге Украины.

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Источник:
ТГ-канал Металурга
Опубликовал: Михаил Черныш
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