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Клуб Второй лиги объявил о подписании экс-хавбека Миная

Вторая лига

28-летний полузащитник нашел новую команду

Клуб Второй лиги объявил о подписании экс-хавбека Миная

Фото: fcskala1911

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28-летний полузащитник Андрей Ралюченко стал игроком "Скалы 1911". Об этом сообщает пресс-служба второлигового клуба.

Срок действия контракта неизвестен.

Первую часть сезона 2023/24 Ралюченко выступал за команду УПЛ - "Минай", отыграв 12 матчей (без результативных действий). Суммарно он провел на поле 621 минуту.

Андрей - воспитанник харьковского "Металлиста". За свою профессиональную карьеру выступал в "Металлисте" и "Металлисте 1925", "Горняке-Спорт" и "Волчанске".

"Скала 1911" занимает 5-е место в турнирной таблице Второй лиги.

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Скала 1911 (Стрый) Андрей Ралюченко
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Источник:
Скала 1911
Опубликовал: Алина Ерофеева
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