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Клуб Второй лиги объявил о подписании экс-хавбека Миная
28-летний полузащитник нашел новую команду
Фото: fcskala1911
28-летний полузащитник Андрей Ралюченко стал игроком "Скалы 1911". Об этом сообщает пресс-служба второлигового клуба.
Срок действия контракта неизвестен.
Первую часть сезона 2023/24 Ралюченко выступал за команду УПЛ - "Минай", отыграв 12 матчей (без результативных действий). Суммарно он провел на поле 621 минуту.
Андрей - воспитанник харьковского "Металлиста". За свою профессиональную карьеру выступал в "Металлисте" и "Металлисте 1925", "Горняке-Спорт" и "Волчанске".
"Скала 1911" занимает 5-е место в турнирной таблице Второй лиги.
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