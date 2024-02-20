Клуб Второй лиги объявил о подписании экс-хавбека Миная

28-летний полузащитник Андрей Ралюченко стал игроком "Скалы 1911". Об этом сообщает пресс-служба второлигового клуба.

Срок действия контракта неизвестен.

Первую часть сезона 2023/24 Ралюченко выступал за команду УПЛ - "Минай", отыграв 12 матчей (без результативных действий). Суммарно он провел на поле 621 минуту.

Андрей - воспитанник харьковского "Металлиста". За свою профессиональную карьеру выступал в "Металлисте" и "Металлисте 1925", "Горняке-Спорт" и "Волчанске".

"Скала 1911" занимает 5-е место в турнирной таблице Второй лиги.