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"Марадона и Фого более на перспективу". Тренер ФК ЮКСА - о потенциальных новичках

Вторая лига

Николай Цымбал рассказал о трансферах команды

"Марадона и Фого более на перспективу". Тренер ФК ЮКСА - о потенциальных новичках

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

Главный тренер ФК "ЮКСА" Николай Цымбал высказался относительно зимней трансферной кампании клуба.

- Довольны ли комплектацией команды? Возможно, планируется подписание новых игроков?

- Да, конечно, мы точечно подбирали игроков. Я против приглашения футболистов на просмотр, потому что это все субъективно. Прежде чем пригласить в команду футболиста, мы много о них узнавали, анализировали. Если брать наших опытных игроков, Селина и Эсеолу, то даже вопросов не должно возникать. По своим профессиональным качествам это игроки выше класса Второй лиги, где мы сейчас играем. Также Андрей Киреев - молодой игрок с хорошей школой, хорошей базой. С ним работать очень легко, он прислушивается к нашим требованиям и в играх это демонстрирует.

Также на третьем сборе к нам присоединится один из лидеров команды - Матеус. Он проходил восстановление в Бразилии под качественным наблюдением тренера по физподготовке, с которым у нас есть коммуникация. Мы полностью доверяем Матеусу и нашим бразильским партнерам. Он должен приехать на третий сбор на 100% готовым - так, как у нас сейчас готова вся команда, и он без проблем вольется в общую группу. Что касается тактических моментов, то он умный футболист, мы быстро напомним ему наши принципы, а он их будет выполнять на футбольном поле. Кроме того, болельщиков ФК "ЮКСА" ожидает трансферный сюрприз от нас. Дождитесь сообщений в наших официальных источниках.

- Что можете рассказать о Марадоне и Фого - двух бразильцах, которые находятся в лагере "крестоносцев" на просмотре?

- Это молодые игроки, которые имеют свои сильные и слабые стороны. Они более на перспективу, но не исключено, что с одним из этих игроков будет подписан контракт уже в ближайшее время, - заявил Цымбал.

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Николай Цымбал ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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