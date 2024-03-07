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Реал Фарма: "фармацевтами" стали восемь футболистов

Вторая лига

Десант новичков в одесской команде

Реал Фарма: "фармацевтами" стали восемь футболистов

fcrealpharmaodessa

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

В период зимнего антракта в чемпионате второй лиги одесский "Реал Фарма" пополнил свои ряды большим количеством новичков. Полноправными членами команды Андрея Пархоменко стали восемь футболистов, львиная доля из которых - молодые ребята: вратарь Кирилл Грабовский, полевые игроки Валерий Гайваненко, Алексей Скрипник, Андрей Меленчук, Владимир Тилинский, Кирилл Булавка, Александр Мулык и Владислав Мотычак. Все они являются воспитанниками одесского футбола, а некоторые из них уже успели поиграть в профессиональных командах других городов: Гайваненко – в николаевском "Васте", Скрипник – в "Минае" U-19, Меленчук – в винницкой "Ниве".

Как стало известно корреспонденту UA-Футбол, все названные футболисты уже заключили контракты с "Реалом Фармой" и стали полноправными "фармацевтами".

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