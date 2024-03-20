Лидер Второй лиги официально подписал экс-игрока Арсенала

ПФК "Звягель" официально объявил о подписании 23-летнего вингера Джорджа Льюиса.

Детали контракта не афишируются. Известно, что переход состоялся на правах свободного агента.

Он будет выступать в футболке под номером 44.

Джордж Льюис Игаба-Ишимве - норвежский футболист родом из Руанды. В юношеском возрасте выступал в Норвегии, после чего переехал в лондонский "Арсенал" в команду U-23, где в 13 матчах забил гол и отдал голевую передачу. При этом Льюис тренировался и с основной командой "канониров" под руководством Микеля Артеты. Из-за травм не сумел полноценно продолжить выступления в Англии.

Джордж выступает на позиции вингера на обоих флангах и уже активно сыграл в трех спаррингах звягелян на третьем зимнем сборе и отметился голевой передачей.

На данный момент "Звягель" идет первым во Второй лиге, имея 40 очков после 16 матчей.