  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Лидер Второй лиги официально подписал экс-игрока Арсенала
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Второй лиги официально подписал экс-игрока Арсенала

Вторая лига

"Звягель" совершил невероятный трансфер

Лидер Второй лиги официально подписал экс-игрока Арсенала

Фото: ПФК Звягель

Новина українською

ПФК "Звягель" официально объявил о подписании 23-летнего вингера Джорджа Льюиса.

Детали контракта не афишируются. Известно, что переход состоялся на правах свободного агента.

Он будет выступать в футболке под номером 44.

Джордж Льюис Игаба-Ишимве - норвежский футболист родом из Руанды. В юношеском возрасте выступал в Норвегии, после чего переехал в лондонский "Арсенал" в команду U-23, где в 13 матчах забил гол и отдал голевую передачу. При этом Льюис тренировался и с основной командой "канониров" под руководством Микеля Артеты. Из-за травм не сумел полноценно продолжить выступления в Англии.

Джордж выступает на позиции вингера на обоих флангах и уже активно сыграл в трех спаррингах звягелян на третьем зимнем сборе и отметился голевой передачей.

На данный момент "Звягель" идет первым во Второй лиге, имея 40 очков после 16 матчей.

По теме
yellow-arrow
Один из лидеров Второй лиги подписал парагвайского хавбека
yellow-arrow
Вторая лига возвращается. Что нужно знать о весенней части сезона
yellow-arrow
ФК ЮКСА объявил о подписании бразильского форварда
ФК Звягель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПФК Звягель
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости