Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Второй лиги официально подписал экс-игрока Арсенала
"Звягель" совершил невероятный трансфер
Фото: ПФК Звягель
ПФК "Звягель" официально объявил о подписании 23-летнего вингера Джорджа Льюиса.
Детали контракта не афишируются. Известно, что переход состоялся на правах свободного агента.
Он будет выступать в футболке под номером 44.
Джордж Льюис Игаба-Ишимве - норвежский футболист родом из Руанды. В юношеском возрасте выступал в Норвегии, после чего переехал в лондонский "Арсенал" в команду U-23, где в 13 матчах забил гол и отдал голевую передачу. При этом Льюис тренировался и с основной командой "канониров" под руководством Микеля Артеты. Из-за травм не сумел полноценно продолжить выступления в Англии.
Джордж выступает на позиции вингера на обоих флангах и уже активно сыграл в трех спаррингах звягелян на третьем зимнем сборе и отметился голевой передачей.
На данный момент "Звягель" идет первым во Второй лиге, имея 40 очков после 16 матчей.
Популярное сейчас
- Тренер Жироны: Мы были обязаны отпустить Цыганкова в сборную Украины
- Два украинских тренера претендуют на пост наставника Шерифа
- Катастрофа Куртуа, Украина сыграет с грандом, новый претендент на Довбика. Главные новости за 19 марта
- Один из лидеров Второй лиги подписал парагвайского хавбека
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО