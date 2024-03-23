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Рух-2 - Тростянец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Рух-2 - Тростянец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Рух-2 - Тростянец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Тростянець

Новина українською

Интересное противостояние девятой и двенадцатой команд ожидает нас в Винниках. Коллектив из Сумской области не слишком удачно выступил в первой части сезона и постарается весной реабилитироваться. Сможет ли обновленный "Тростянец" уже в стартовом официальном матче года набрать три очка?

Игра начнется в 13.15. Смотрите прямо в этой новости.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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