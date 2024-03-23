Рух-2 - Тростянец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние девятой и двенадцатой команд ожидает нас в Винниках. Коллектив из Сумской области не слишком удачно выступил в первой части сезона и постарается весной реабилитироваться. Сможет ли обновленный "Тростянец" уже в стартовом официальном матче года набрать три очка?

Игра начнется в 13.15. Смотрите прямо в этой новости.