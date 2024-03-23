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Вторая лига. Рух-2 – Тростянец 0:0. Игра упущенных возможностей
Реализация подвела
Фото: ФК Тростянець
В единственном матче субботы в двадцатом туре Второй лиги "Рух-2" принимал "Тростянец". Коллектив из Сумской области преодолел 920 км через всю Украину, чтобы попытаться улучшить свое положение. Однако не все им удалось.
Обе команды пытались комбинировать и создали целый ряд моментов, но реализовать их не смогли. Если кто-нибудь не видел игру, то может подумать, что футбол был скучным. Однако результат не соответствовал течению событий на поле. Соперники заслужили на то, чтобы хотя бы по разу забить, но реализация подвела. В итоге, нулевая ничья... "Тростянец" прерывает серию из трех поражений подряд.
Вторая лига. 20-й тур
"Рух-2" (Львов) – ФК "Тростянец" 0:0
Удаление: Китела (90+5)
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