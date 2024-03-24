Реал Фарма: пять спаррингов с Черноморцем и не только

Четырехмесячный перерыв в чемпионате второй лиги был для одесского "Реала Фармы" очень насыщенным. После отпуска подопечные Андрея Пархоменко плодотворно работали на тренировках и не имели недостатка в игровой практике. С этой целью "фармацевты" не только проводили контрольные матчи, но и принимали участие в традиционных городских соревнованиях. В них, в частности, "Реал Фарма" обыграл местные "Малиновск" - 4:1 (дважды отличился Шилов, по голу на счету играющего президента Николая Лиховидова и Барсукова), "Триумфатор" - 1:0 (Барсуков), "Гектар" - 5:0 (Тилинский, Шилов, Ладыка, Лиховидов и Дмитриев).

Что касается спаррингов, то их у второлигового одесского коллектива было не так много, как хотелось бы.

– Наша команда сыграла семь контрольных матчей, – сообщил в разговоре с корреспондентом UA-Футбол Андрей Пархоменко. – Чаще всего мы встречались с "Черноморцем" – с этой командой провели пять спаррингов. В них сначала были ничьи – 0:0, 1:1 (в нашей команде отличился Шилов), а затем выигрывал наш соперник – 1:2 (Булавка), 0:3 и 1:4 (Мовчанюк). В списке сыгранных есть игра с "Черноморцем" U-19, в которой мы победили 4:2 (Шилов, Тилинский, Барсуков и Фабер), а также с "Южной Пальмирой", которой проиграли 1:2 (Булавка).

Обращает на себя внимание тот факт, что продолжает выходить на поле владелец "Реала Фармы" Николай Лиховидов, которому в разгар зимы исполнилось 58 лет. Как он признался UA-Футбол, в его планах играть еще семь лет.