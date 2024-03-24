Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня тремя матчами завершится двадцатый тур во Второй лиге. С интересом ожидаем противостояния в Стрые, где местная "Скала 1911" будет принимать винницкую "Ниву". В случае победы гости могут обойти конкурента и подняться на пятое место. Отметим, что Аверьянов, Мердеев и Пучковский будут пропускать тур из-за дисквалификации. Это существенные потери для "Скалы 1911 года".

12:15. "Реал Фарма" - "ЮКСА"

13:00. "Дружба" - "Локомотив"

13:15. "Скала 1911" - "Нива"