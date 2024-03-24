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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Насыщенный игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

Сегодня тремя матчами завершится двадцатый тур во Второй лиге. С интересом ожидаем противостояния в Стрые, где местная "Скала 1911" будет принимать винницкую "Ниву". В случае победы гости могут обойти конкурента и подняться на пятое место. Отметим, что Аверьянов, Мердеев и Пучковский будут пропускать тур из-за дисквалификации. Это существенные потери для "Скалы 1911 года".

12:15. "Реал Фарма" - "ЮКСА"

13:00. "Дружба" - "Локомотив"

13:15. "Скала 1911" - "Нива"

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Скала 1911 (Стрый) Реал Фарма (Одесса) Нива (Винница) Локомотив (Киев) Дружба (Мировка) ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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