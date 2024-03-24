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Николай Лиховидов – самый старший профессиональный футболист в мире
Обновил собственный рекорд
фото из соцсетей
Президент и игрок "Реал Фармы" Николай Лиховидов обновил собственный рекорд как самый старший профессиональный игрок в мире.
В рамках 20-го тура Второй лиги Лиховидов вышел в стартовом составе "Реал Фармы", чтобы сыграть против "ЮКСА", матч завершился ничьей, 1:1.
Теперь новый рекорд составляет 58 лет, 1 месяц и 28 дней.
Напомним, "Реал Фарма" занимает 13 место в турнирной таблице с набранными 15 очками.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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