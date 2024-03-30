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Тростянец - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Тростянец - Скала 1911 Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Тростянець
В единственном матче субботы одиннадцатая команда Второй лиги будет принимать пятую. За последние три матча стрияне набрали всего одно очко, не могут выиграть с первых чисел ноября. Возможно, гостям удастся прервать эту серию и порадовать недавно праздновавшего день рождения главного тренера Михаила Бесараба.
Игра начнется в 11.45. Смотрите прямо в этой новости.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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