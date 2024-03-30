Тростянец - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В единственном матче субботы одиннадцатая команда Второй лиги будет принимать пятую. За последние три матча стрияне набрали всего одно очко, не могут выиграть с первых чисел ноября. Возможно, гостям удастся прервать эту серию и порадовать недавно праздновавшего день рождения главного тренера Михаила Бесараба.

Игра начнется в 11.45. Смотрите прямо в этой новости.