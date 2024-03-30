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Вторая лига. Долгожданная победа Скалы 1911
Единственная игра субботы во Второй лиге
Фото: ФК Скала 1911
Гости стремились в этом противостоянии порадовать своего тренера Михаила Бесараба, недавно праздновавшего день рождения. К тому же, коллективу из Стрыя стоило прерывать свою безвыигрышную серию, которая длилась с начала ноября.
С этой задачей футболисты "Скалы 1911" справились. В середине первого тайма они забили победный мяч. Аверьянов подал с углового, а Яната переправил мяч в сетку – 0:1. Второй тайм не порадовал зрелищностью. В итоге, гости набирают три зачетных пункта и уверенно чувствуют себя на пятом месте.
Вторая лига. 21-й тур
"Тростянец" – "Скала 1911" 0:1
Голы: Яната (22)
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