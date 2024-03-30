Вторая лига. Долгожданная победа Скалы 1911

Гости стремились в этом противостоянии порадовать своего тренера Михаила Бесараба, недавно праздновавшего день рождения. К тому же, коллективу из Стрыя стоило прерывать свою безвыигрышную серию, которая длилась с начала ноября.

С этой задачей футболисты "Скалы 1911" справились. В середине первого тайма они забили победный мяч. Аверьянов подал с углового, а Яната переправил мяч в сетку – 0:1. Второй тайм не порадовал зрелищностью. В итоге, гости набирают три зачетных пункта и уверенно чувствуют себя на пятом месте.

Вторая лига. 21-й тур

"Тростянец" – "Скала 1911" 0:1

Голы: Яната (22)