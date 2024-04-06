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Рух-2 - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Рух-2 - Локомотив: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 06.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Локомотив
В стартовом матче двадцать второго тура Второй лиги девятая команда чемпионата будет принимать десятую. В случае победы хозяева могут подняться даже на шестое место, а киевляне, если проиграют, усложнят себе турнирное положение. Соперники в весенней части сезона еще не побеждали.
Игра начнется в 13.15. Смотрите прямо в этой новости.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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