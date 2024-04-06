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Рух-2 - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Рух-2 - Локомотив: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 06.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Рух-2 - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Локомотив

Новина українською

В стартовом матче двадцать второго тура Второй лиги девятая команда чемпионата будет принимать десятую. В случае победы хозяева могут подняться даже на шестое место, а киевляне, если проиграют, усложнят себе турнирное положение. Соперники в весенней части сезона еще не побеждали.

Игра начнется в 13.15. Смотрите прямо в этой новости.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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