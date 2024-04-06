Рух-2 - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом матче двадцать второго тура Второй лиги девятая команда чемпионата будет принимать десятую. В случае победы хозяева могут подняться даже на шестое место, а киевляне, если проиграют, усложнят себе турнирное положение. Соперники в весенней части сезона еще не побеждали.

Игра начнется в 13.15. Смотрите прямо в этой новости.