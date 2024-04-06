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Вторая лига. Рух-2 – Локомотив 2:2. Хозяева не удержали победу

Вторая лига

Львовяне все еще без побед

Вторая лига. Рух-2 – Локомотив 2:2. Хозяева не удержали победу

Фото: ФК Рух

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В стартовом матче двадцать второго тура Второй лиги "Рух-2" в Винниках принимал "Локомотив". Обе команды в 2024 году еще не побеждали. Как оказалось, прервать эту серию им не удалось.

Уже в дебюте противостояния Теслюк мощным ударом в верхний угол открыл счет – 1:0. Тем не менее, в середине первой половины встречи защитники не уследили за Кратовым и он с нескольких метров переправил мяч в сетку – 1:1. Сразу после перерыва Музычук после шикарной передачи Непейпиева забил в пустые ворота – 2:1. Удержать победу хозяева не смогли. Богдан Мордас своим результативным ударом принес киевлянам сверхважную ничью – 2:2.

Вторая лига. 22-й тур

"Рух-2" – "Локомотив" 2:2

Голы: Теслюк (5), Музычук (53) – Кратов (27), Мордас (90+1)

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