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Вторая лига. Рух-2 – Локомотив 2:2. Хозяева не удержали победу
Львовяне все еще без побед
Фото: ФК Рух
В стартовом матче двадцать второго тура Второй лиги "Рух-2" в Винниках принимал "Локомотив". Обе команды в 2024 году еще не побеждали. Как оказалось, прервать эту серию им не удалось.
Уже в дебюте противостояния Теслюк мощным ударом в верхний угол открыл счет – 1:0. Тем не менее, в середине первой половины встречи защитники не уследили за Кратовым и он с нескольких метров переправил мяч в сетку – 1:1. Сразу после перерыва Музычук после шикарной передачи Непейпиева забил в пустые ворота – 2:1. Удержать победу хозяева не смогли. Богдан Мордас своим результативным ударом принес киевлянам сверхважную ничью – 2:2.
Вторая лига. 22-й тур
"Рух-2" – "Локомотив" 2:2
Голы: Теслюк (5), Музычук (53) – Кратов (27), Мордас (90+1)
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