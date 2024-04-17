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Вторая лига. ЮКСА благодаря легионерам поиздевалась над Кудровкой, победы Чайки и Дружбы
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Фото: ФК ЮКСА
Сегодня сыграли матчи 24-го тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний. Отметим игру в Кудровке, где "ЮКСА" уничтожила местную команду – 7:1.
В стартовом матче тура "Чайка" благодаря качественному второму тайма разгромила "Рух-2" – 3:0. Гол Иродовского принес дебютную победу "Карпатам-2" в 2024 году. Львовяне в домашнем матче победили "Тростянец" – 1:0. У главного аутсайдера сезона "Кремня-2" не было никаких шансов у Стрыю - 0:4.
"ЮКСА" буквально поиздевалась над "Кудровкой" - 7:1. Этот матч стал настоящим бенефисом легионеров лидера нынешнего сезона. Отметим хеттрик Венди и дубль Габриэля.
В еще одном матче тура "Дружба" дома обыграла "Реал Фарма" – 2:0.
Вторая лига. 24-й тур
"Рух-2" - "Чайка" 0:3
Голы: Гуськов (67), Венгер (79), Евстратенко (90+1)
"Кудровка" – "ЮКСА" 1:7
Голы: Васько (39) – Венди (9, пен, 14, 47), Габриэль (23, 44), Рамон (63), Матеус (76, пен)
"Карпаты-2" - "Тростянец" 1:0
Голы: Иродовский (27)
"Скала 1911" - "Кремень-2" 4:0
Голы: Яната (14), Николишин (16, пен), Лебедев (33), Лисовик (86)
"Дружба" - "Реал Фарма" 2:0
Голы: Недоля (47, пен), Колесник (56)
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