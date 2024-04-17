Вторая лига. ЮКСА благодаря легионерам поиздевалась над Кудровкой, победы Чайки и Дружбы

Сегодня сыграли матчи 24-го тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний. Отметим игру в Кудровке, где "ЮКСА" уничтожила местную команду – 7:1.

В стартовом матче тура "Чайка" благодаря качественному второму тайма разгромила "Рух-2" – 3:0. Гол Иродовского принес дебютную победу "Карпатам-2" в 2024 году. Львовяне в домашнем матче победили "Тростянец" – 1:0. У главного аутсайдера сезона "Кремня-2" не было никаких шансов у Стрыю - 0:4.

"ЮКСА" буквально поиздевалась над "Кудровкой" - 7:1. Этот матч стал настоящим бенефисом легионеров лидера нынешнего сезона. Отметим хеттрик Венди и дубль Габриэля.

В еще одном матче тура "Дружба" дома обыграла "Реал Фарма" – 2:0.

Вторая лига. 24-й тур

"Рух-2" - "Чайка" 0:3

Голы: Гуськов (67), Венгер (79), Евстратенко (90+1)

"Кудровка" – "ЮКСА" 1:7

Голы: Васько (39) – Венди (9, пен, 14, 47), Габриэль (23, 44), Рамон (63), Матеус (76, пен)

"Карпаты-2" - "Тростянец" 1:0

Голы: Иродовский (27)

"Скала 1911" - "Кремень-2" 4:0

Голы: Яната (14), Николишин (16, пен), Лебедев (33), Лисовик (86)

"Дружба" - "Реал Фарма" 2:0

Голы: Недоля (47, пен), Колесник (56)