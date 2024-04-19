Вторая лига. Дебют Вирта в качестве тренера Звягеля

На эту неделю было запланировано два тура во Второй лиге. Один команды уже сыграли в среду, а завтра игрой в Киеве начинается 24 тур третьего по рангу дивизиона Украины. Вашему вниманию анонс противостояний.

"Локомотив" - "Нива "Винница

20.04.2024. 13:00. НТК "им. В. Банникова". Киев

Десятая команда будет принимать восьмую, а между ними разница в шесть очков. Оба соперника в среду не играли, поэтому было достаточно времени на подготовку к очному противостоянию. Киевляне восемь дней назад одержали свою дебютную победу в 2024 году. Немногие надеялись, что подопечные Лазоренко смогут выиграть у "Скалы 1911", но им это удалось. "Нива" в этой части сезона еще не побеждала. Существенные проблемы в заключительной трети поля у команды – всего один забитый мяч. У гостей есть все шансы наконец-то выиграть, но легко им точно не будет. Ожидаем конкурентную борьбу.

"Звягель" - "Карпаты-2"

21.04.2024. 12:30. "Авангард". Звягель

С особым интересом ожидаем этого матча, ведь в качестве тренера "Звягеля" будет дебютировать Юрий Вирт. Интересно будет понаблюдать за изменениями в игре пока второй команды чемпионата. Хозяева не имеют права терять очки, учитывая плотность в турнирной таблице. "Карпаты-2" в среду минимально победили "Тростянец". Своим дебютным голом за львовян отличился 21-летний Иродовский. Таким образом, впервые в 2024 году "Карпаты-2" побеждают, но их ожидает очень сложный выезд. "Звягель" никто не поймет, если они не наберут три зачетных пункта. Ожидаем дебютную победу Вирта в качестве тренера одного из главных претендентов на чемпионство.

"ЮКСА" - "Рух-2"

21.04.2024. 15:00. НТК "им. В. Банникова". Киев

То, что сделали легионеры "ЮКСА" в матче с "Кудровкой", невозможно забыть. Они записали в свой актив все семь мячей. Хеттриком отличился бразилец Венди, дубль на счету его соотечественника Гоуларта. Один гол забил Матеус, а еще одно взятие ворот отпраздновал парагваец Рамон. Эта победа позволила "крестоносцам" снова подняться на первое место, но не стоит забывать, что у "Звягеля" еще игра в запасе. "Рух-2" трижды подряд сыграл вничью, а в среду уступил "Чайке". Таким образом, подопечные Безубьяка в этом году еще не побеждали. Шансов против лидера немного, но хотя бы навязать борьбу амбициозная молодежь может.

"Реал Фарма" - "Кудровка"

22.04.2024. 12:00. "Иван". Одесса

Одесситы ничего не смогли сделать против "Дружбы" – 0:2. Таким образом, "Реал Фарма" два тура подряд проигрывает, но соперники были очень серьезные – команды из топ-3. Учитывая это, сильно критиковать подопечных Пархоменко не стоит. Отметим, что в день матча с "Дружбой" Николаю Лиховидову исполнилось 58 лет и 82 дня. Оставим это без комментариев... Что произошло с "Кудровкой" в домашнем матче против "ЮКСА" сложно объяснить и понять. Безусловно, подопечные Баранова были явными аутсайдерами, но не проигрывать же 1:7. Таким образом, "Кудровка" впервые с середины ноября уступила. Сможет ли коллектив из Черниговской области собраться и реабилитироваться за эту неудачу? Шансы на положительный результат у гостей есть и немало.

"Чайка" - "Скала 1911"

22.04.2024

Нас ожидает интригующее противостояние четвертой и шестой команд. Оба соперника в прошлом туре выиграли и даже не пропустили. "Чайка" добилась существенного отрыва от преследователей, а в случае успеха может сократить отставание от первой тройки, что очень важно. Коллектив из Стрыя прогнозируемо без проблем разобрался с главным аутсайдером, но в понедельник их ожидает очень непростой выезд. В случае победы гости смогут вернуться на пятое место, и это для них хорошая дополнительная мотивация. Определить фаворита в этом противостоянии сложно, но кажется, что солиднее играют все же хозяева.