Президент ПФЛ: Из-за драки Сумам не избежать серьезных санкций, начиная с технического поражения
Последствия драки
Фото: УАФ/Автор - Павло Кубанов
Президент Профессиональной футбольной лиги Украины Александр Каденко прокомментировал
"За то время, что я руковожу лигой это первый такой инцидент. Согласно карантинных предосторожностей поединок проходил без зрителей. Однако когда днепряне перед финальным свистком дважды забили и таки склонили чаши весов в свою пользу, то хозяева не сумели обеспечить порядок и остановить прорвавшихся на поле болельщиков, затеявших потасовку с игроками “Перемоги”. Арбитру Софии Причине ничего не оставалось, как досрочно завершить поединок и увести команды с поля.
Все необходимые документы будут нами переданы в КДК УАФ, который и вынесет вердикт по этому инциденту. “Сумам” не избежать серьезных санкций, начиная с технического поражения", - сообщил Александр Каденко.
Отметим, что матч все-таки был доигран и завершился со счетом 1:3 в пользу "Перемоги". Добавим, что во время драки применялись газовые баллончики, однако команды не сообщали, что кто-то пострадал.
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