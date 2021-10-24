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Президент ПФЛ: Из-за драки Сумам не избежать серьезных санкций, начиная с технического поражения

Вторая лига гр."В"
(1 голосов)

Последствия драки

Президент ПФЛ: Из-за драки Сумам не избежать серьезных санкций, начиная с технического поражения

Фото: УАФ/Автор - Павло Кубанов

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Президент Профессиональной футбольной лиги Украины Александр Каденко прокомментировал драку, которая произошла во время матча Второй лиги "Сумы" - "Перемога":

"За то время, что я руковожу лигой это первый такой инцидент. Согласно карантинных предосторожностей поединок проходил без зрителей. Однако когда днепряне перед финальным свистком дважды забили и таки склонили чаши весов в свою пользу, то хозяева не сумели обеспечить порядок и остановить прорвавшихся на поле болельщиков, затеявших потасовку с игроками “Перемоги”. Арбитру Софии Причине ничего не оставалось, как досрочно завершить поединок и увести команды с поля.

Все необходимые документы будут нами переданы в КДК УАФ, который и вынесет вердикт по этому инциденту. “Сумам” не избежать серьезных санкций, начиная с технического поражения", - сообщил Александр Каденко.

Отметим, что матч все-таки был доигран и завершился со счетом 1:3 в пользу "Перемоги". Добавим, что во время драки применялись газовые баллончики, однако команды не сообщали, что кто-то пострадал.

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В статье: Сумы Перемога (Днепр)
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Комментарии (1)
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Сумчанин (Сумы)
24.10.2021 в 16:32
Конечно нельзя такой творить беспредел, но представители перемоги уверенно выпрашивали получить тумаков своими оскорбительными викриками. Чего и добились, и получили
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