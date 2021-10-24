Президент ПФЛ: Из-за драки Сумам не избежать серьезных санкций, начиная с технического поражения

Президент Профессиональной футбольной лиги Украины Александр Каденко прокомментировал драку, которая произошла во время матча Второй лиги "Сумы" - "Перемога" :

"За то время, что я руковожу лигой это первый такой инцидент. Согласно карантинных предосторожностей поединок проходил без зрителей. Однако когда днепряне перед финальным свистком дважды забили и таки склонили чаши весов в свою пользу, то хозяева не сумели обеспечить порядок и остановить прорвавшихся на поле болельщиков, затеявших потасовку с игроками “Перемоги”. Арбитру Софии Причине ничего не оставалось, как досрочно завершить поединок и увести команды с поля.

Все необходимые документы будут нами переданы в КДК УАФ, который и вынесет вердикт по этому инциденту. “Сумам” не избежать серьезных санкций, начиная с технического поражения", - сообщил Александр Каденко.