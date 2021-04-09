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Воспитанник Динамо продолжит карьеру в любительском клубе
Евгений Морозенко будет играть за "Денгофф"
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник Евгений Морозенко продолжит карьеру на любительском уровне. Об этом сообщает Meta-ratings.
Новой командой 29-летнего футболиста стал бронзовый призер чемпионата Киевской области 2020 года "Денгофф" из села Дениховки.
Морозенко - воспитанник киевского "Динамо". Известен по выступлениям за "Динамо-2", чешский "Слован" (Либерец), "Александрию", "Верес", "Олимпик" и "Черноморец". Прошлый год футболист отыграл за "Черкащину", которая зимой прекратила свое существование.
В составе черкасского клуба Морозенко провел 13 матчей, результативными действиями не отличился. Последний раз футболист забивал за "Верес" в в ворота "Александрии" в сезоне 2017/2018.
В феврале Морозенко работал на турецком сборе с "ВПК-Агро", однако до подписания контракта с клубом Первой лиги дело не дошло.
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