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Воспитанник Динамо не подошел ВПК-Агро
Он покинул расположение клуба
http://olimpik.com.ua/ ФК Олимпик
Полузащитник Евгений Морозенко, который работал на турецком сборе с "ВПК-Агро", уже покинул расположение магдалиновского клуба.
29-летний воспитанник "Динамо" в прошлом году играл за "Черкащину", вместе с которой летом вылетел из Первой лиги. В текущем сезоне Морозенко провел девять матчей во Второй лиге и один – в Кубке Украины.
Ранее хавбек поиграл за "Динамо-2", чешский "Слован", "Верес", "Александрию", грузинскую "Гурию", "Олимпик" и "Черноморец".
В то же время "ВПК-Агро" продолжит просмотр 33-летнего защитника Александра Вечтомова, известного в Украине по выступлениям за "Зирку", "Сумы", "Буковину" и "Нефтяник-Укрнафту".
Напомним, что "ВПК-Агро" идет на 13-м месте в Первой лиге. В первом официальном матче 2021 года "зелено-черные" 4 марта сыграют в Киеве с "Оболонью".
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