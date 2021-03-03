  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Воспитанник Динамо не подошел ВПК-Агро
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воспитанник Динамо не подошел ВПК-Агро

Первая лига
(1 голосов)

Он покинул расположение клуба

Воспитанник Динамо не подошел ВПК-Агро

http://olimpik.com.ua/ ФК Олимпик

Новина українською

Полузащитник Евгений Морозенко, который работал на турецком сборе с "ВПК-Агро", уже покинул расположение магдалиновского клуба.

29-летний воспитанник "Динамо" в прошлом году играл за "Черкащину", вместе с которой летом вылетел из Первой лиги. В текущем сезоне Морозенко провел девять матчей во Второй лиге и один – в Кубке Украины.

Ранее хавбек поиграл за "Динамо-2", чешский "Слован", "Верес", "Александрию", грузинскую "Гурию", "Олимпик" и "Черноморец".

В то же время "ВПК-Агро" продолжит просмотр 33-летнего защитника Александра Вечтомова, известного в Украине по выступлениям за "Зирку", "Сумы", "Буковину" и "Нефтяник-Укрнафту".

Напомним, что "ВПК-Агро" идет на 13-м месте в Первой лиге. В первом официальном матче 2021 года "зелено-черные" 4 марта сыграют в Киеве с "Оболонью".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Морозенко ВПК-Агро (Шевченковка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...