Воспитанник Динамо не подошел ВПК-Агро

Полузащитник Евгений Морозенко, который работал на турецком сборе с "ВПК-Агро", уже покинул расположение магдалиновского клуба.

29-летний воспитанник "Динамо" в прошлом году играл за "Черкащину", вместе с которой летом вылетел из Первой лиги. В текущем сезоне Морозенко провел девять матчей во Второй лиге и один – в Кубке Украины.

Ранее хавбек поиграл за "Динамо-2", чешский "Слован", "Верес", "Александрию", грузинскую "Гурию", "Олимпик" и "Черноморец".

В то же время "ВПК-Агро" продолжит просмотр 33-летнего защитника Александра Вечтомова, известного в Украине по выступлениям за "Зирку", "Сумы", "Буковину" и "Нефтяник-Укрнафту".

Напомним, что "ВПК-Агро" идет на 13-м месте в Первой лиге. В первом официальном матче 2021 года "зелено-черные" 4 марта сыграют в Киеве с "Оболонью".