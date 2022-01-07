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"Новый для меня формат". Ковалец рассказал о работе в Полесье Ставки

Аматорский футбол
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Известный тренер возглавляет клуб из Житомирской области

"Новый для меня формат". Ковалец рассказал о работе в Полесье Ставки

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Главный тренер любительского "Полесья" Ставки Сергей Ковалец прокомментировал свой приход в клуб.

– Действительно, в конце прошлого года мы встретились с руководителями клуба и обсудили возможное сотрудничество. Придерживаюсь принципа, что тренер, как и футболист, должен постоянно находиться в тонусе, практиковать, совершенствоваться, учиться новому.

Встреча произвела положительное впечатление, руководители "Полесья" живут футболом. У них амбициозные планы на развитие команды, улучшение инфраструктуры. Конечно, любительский клуб – это несколько новый для меня формат работы с массой нюансов, но тем интереснее будет получить этот опыт.

– Не считаете, что любительский клуб – это шаг назад?

– В спорте, как и в жизни, иногда нужно сделать шаг назад, чтобы затем сделать два вперед. Не забывайте также, что я и сам, как футболист, вышел из любительского футбола, выступал за "Случ" Красилов и дорос до "Динамо" и национальной сборной страны.

Буду только рад, если теперь смогу помочь и кому-то из нынешнего поколения сделать шаг в профессиональный футбол.

– Какие ближайшие планы у команды?

– Собираемся 11 января в Киеве, где имеются хорошие условия для тренировок. Примем участие в мемориале Макарова, – сказал Ковалец.

"Полесье" Ставки выступают в чемпионате Житомирской области.

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В статье: Сергей Ковалец ФК Полесье(Ставки)
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Источник:
FootBoom

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