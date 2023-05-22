Экс-тренер Металлиста возглавил аматорскую команду из Харьковской области

49-летний украинский специалист Игорь Рахаев назначен новым главным тренером аматорской команды "Авангард" из Лозовой (Харьковская область).

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Напомним, что Рахаев с 2005 по 2013 год входил в тренерский штаб Мирона Маркевича в "Металлисте", а 2014-2015 годах сам руководил командой. Затем он работал в харьковском "Гелиосе" и нескольких клубах за границей.

Отметим, что "Авангард" выступает в первенстве Днепропетровской области, где занимает 5-е место после 6-ти туров.