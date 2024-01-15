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Кожанов стал игроком аматорской команды из Ивано-Франковской области

Аматорский футбол

Легенда "Карпат" завершил профессиональную карьеру, но не перестанет играть в футбол

Кожанов стал игроком аматорской команды из Ивано-Франковской области

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Бывший футболист ряда украинских клубов Денис Кожанов стал игроком "Благо-Юность" из аматорского чемпионата Украины. В конце декабря 36-летний украинец завершил игровую карьеру и перешел на тренерскую работу.

Последним клубом Кожанова были "Карпаты-2" во Второй лиге. На протяжении своей карьеры Денис также играл за "Шахтер", "Карпаты", "Мариуполь", "Севастополь", "Верес", "Волынь", "Минай" и "Дачию" (Кишинев). Всего в рамках УПЛ он провел 244 матча, отличившись 27 голами и 48 ассистами.

Сайт Sport.ua связался с Кожановым и спросил, будет ли он сосредоточен на тренерской деятельности или вернётся на футбольное поле:

"Я буду помогать в "Карпатах-2". За "Благо" смогу играть, если будет свободное время", - ответил Денис.

"Благо-Юность" лидирует в чемпионате Ивано-Франковской области, набрав 29 очков в 11 матчах. На днях команду возглавил Василий Малык, известный по работе со "Скалой", "Калушем" и тернопольской "Нивой".

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Фото: Instagram
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Источник:
TRUSSARDI AGENCY
Опубликовал: Алина Ерофеева
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