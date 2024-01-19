Гладкий стал игроком и спортивным директором аматорского клуба

36-летний украинский форвард пока что не планирует вешать бутсы на гвоздь. Футболист, который летом этого года попрощался с "Черноморцем", стал игроком любительского клуба "Авангард" Лозовая.

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Отмечается, что игрок будет защищать честь клуба не только на футбольном поле, но и как спортивный директор.

Отметим, что Гладкий – воспитанник ДЮСШ в Лозовой, где он и родился.

За свою карьеру игрока успел проиграть в "Шахтере", "Днепре", "Динамо", "Металлисте", "Карпатах", "Заре" и "Черноморце". В составе "горняков" трижды становился чемпионом Украины.