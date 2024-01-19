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Гладкий стал игроком и спортивным директором аматорского клуба
Играющий спортдир
instagram.com/fc_avangard_lozova
36-летний украинский форвард пока что не планирует вешать бутсы на гвоздь. Футболист, который летом этого года попрощался с "Черноморцем", стал игроком любительского клуба "Авангард" Лозовая.
Отмечается, что игрок будет защищать честь клуба не только на футбольном поле, но и как спортивный директор.
Отметим, что Гладкий – воспитанник ДЮСШ в Лозовой, где он и родился.
За свою карьеру игрока успел проиграть в "Шахтере", "Днепре", "Динамо", "Металлисте", "Карпатах", "Заре" и "Черноморце". В составе "горняков" трижды становился чемпионом Украины.
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