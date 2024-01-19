  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Аматорский футбол
  4. Гладкий стал игроком и спортивным директором аматорского клуба
В тренде
Аматорский футбол
Аматорский футбол

Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гладкий стал игроком и спортивным директором аматорского клуба

Аматорский футбол
Обновлено

Играющий спортдир

Гладкий стал игроком и спортивным директором аматорского клуба

instagram.com/fc_avangard_lozova

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

36-летний украинский форвард пока что не планирует вешать бутсы на гвоздь. Футболист, который летом этого года попрощался с "Черноморцем", стал игроком любительского клуба "Авангард" Лозовая.

Читайте такжеЧерноморец покинул 13-й по счету футболист

Отмечается, что игрок будет защищать честь клуба не только на футбольном поле, но и как спортивный директор.

Отметим, что Гладкий – воспитанник ДЮСШ в Лозовой, где он и родился.

За свою карьеру игрока успел проиграть в "Шахтере", "Днепре", "Динамо", "Металлисте", "Карпатах", "Заре" и "Черноморце". В составе "горняков" трижды становился чемпионом Украины.

По теме
yellow-arrow
Кожанов стал игроком аматорской команды из Ивано-Франковской области
yellow-arrow
Кубок регионов УЕФА. Стали известны соперники Украины в промежуточном раунде
yellow-arrow
Выбрали нового главу Ассоциации ветеранов футбола Украины
Александр Гладкий
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
20.01.2024 в 00:26
желаю из аматоров скорее стать профессионалами! В добрый путь новой слобожанской команде!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
20.01.2024 в 00:26
желаю из аматоров скорее стать профессионалами! В добрый путь новой слобожанской команде!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости