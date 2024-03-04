Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Очень надеемся, что Саша еще поиграет", - тренер аматорского авангарда - о роли Гладкого в клубе
Известный 36-летний форвард - играющий спортивный директор Авангарда из Лозовой
instagram.com/fc_avangard_lozova
Игорь Рахаев, главный тренер "Авангарда" из Лозовой, пояснил, какую роль в клубе отведена в аматорском клубе известному форварду Александру Гладкому.
– Спортивным директором "Авангарда" стал известный бомбардир Гладкий. Он будет работать сугубо как функционер или к должности добавится "играющий"?
– Ну, конечно, мы очень надеемся, что Саша нам поможет на футбольном поле! Для молодых ребят сама возможность с ним поиграть – это уже неоценимый опыт. Да и сам Гладкий, думаю, по игре скучает. Вы помните, сколько голов он провел – и немалое же количество забито уже в поздние годы выступлений. Итак, он немного поднаберет форму, поэтому уже на Кубке Единства попробуем его попросить, чтобы помог нам на поле. Бесспорно, нам нужен такой играющий спортивный директор.
Популярное сейчас
- Михайленко отреагировал на возможный вызов Кристиана Шевченко в сборную U-19
- Украина близка к еще одному историческому антидостижению в Таблице коэффициентов
- Шахтер преподносит урок Кривбассу, Днепр-1 сохраняет лидерство. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Украинский игрок, который ушел из Руха, уже нашел себе новый клуб
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО