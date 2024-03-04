"Очень надеемся, что Саша еще поиграет", - тренер аматорского авангарда - о роли Гладкого в клубе

Игорь Рахаев, главный тренер "Авангарда" из Лозовой, пояснил, какую роль в клубе отведена в аматорском клубе известному форварду Александру Гладкому.

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– Спортивным директором "Авангарда" стал известный бомбардир Гладкий. Он будет работать сугубо как функционер или к должности добавится "играющий"?

– Ну, конечно, мы очень надеемся, что Саша нам поможет на футбольном поле! Для молодых ребят сама возможность с ним поиграть – это уже неоценимый опыт. Да и сам Гладкий, думаю, по игре скучает. Вы помните, сколько голов он провел – и немалое же количество забито уже в поздние годы выступлений. Итак, он немного поднаберет форму, поэтому уже на Кубке Единства попробуем его попросить, чтобы помог нам на поле. Бесспорно, нам нужен такой играющий спортивный директор.