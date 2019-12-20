  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Грицук: Динамо — фаворит, но и Александрия способна сделать сюрприз
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грицук: Динамо — фаворит, но и Александрия способна сделать сюрприз

Кубок Украины
(1 голосов)

Хавбек Александрии - о сопернике по четвертьфиналу Кубка Украины

Грицук: Динамо — фаворит, но и Александрия способна сделать сюрприз
Новина українською

Полузащитник "Александрии" Василий Грицук прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины, по результатам которой в соперники "горожанам" досталось киевское "Динамо".

"Динамо" — серьезный соперник и фаворит в этом противостоянии, но и наша команда способна сделать сюрприз.

Что касается других пар, то я вижу фаворитом "Десну", которая в последнее время демонстрирует зрелый и качественный футбол", — сказал Грицук.

Напомним, что базовый день матчей 1/4 финала - 4 марта 2020 года. Финал Кубка Украины пройдет 13 мая в Тернополе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Василий Грицук ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Александрия

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...