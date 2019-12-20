Грицук: Динамо — фаворит, но и Александрия способна сделать сюрприз

Полузащитник "Александрии" Василий Грицук прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины, по результатам которой в соперники "горожанам" досталось киевское "Динамо".

"Динамо" — серьезный соперник и фаворит в этом противостоянии, но и наша команда способна сделать сюрприз.

Что касается других пар, то я вижу фаворитом "Десну", которая в последнее время демонстрирует зрелый и качественный футбол", — сказал Грицук.

Напомним, что базовый день матчей 1/4 финала - 4 марта 2020 года. Финал Кубка Украины пройдет 13 мая в Тернополе.