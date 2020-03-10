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Шепелев, которого удалили в матче Динамо – Шахтер, сможет сыграть с Александрией

Кубок Украины
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Защитник отсидел дисквалификацию в матчах УПЛ

Шепелев, которого удалили в матче Динамо – Шахтер, сможет сыграть с Александрией
Новина українською

Защитник "Динамо" Владимир Шепелев, который получил красную карточку в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера" (2:1), сможет сыграть в завтрашнем кубковом матче с "Александрией".

Как сообщает официальный сайт киевлян, защитник уже отбыл дисквалификацию в матчах УПЛ.

УАФ в официальном письме подтвердила статус Владимира Шепелева, как игрока, который имеет право принять участие в матче против "Александрии".

Напомним, что "Динамо" сыграет с "Александрией" в среду 11 марта, начнется поединок в 19:30.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Владимир Шепелев
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Источник:
ФК Динамо

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