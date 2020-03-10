Шепелев, которого удалили в матче Динамо – Шахтер, сможет сыграть с Александрией

Защитник "Динамо" Владимир Шепелев, который получил красную карточку в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера" (2:1), сможет сыграть в завтрашнем кубковом матче с "Александрией".

Как сообщает официальный сайт киевлян, защитник уже отбыл дисквалификацию в матчах УПЛ.

УАФ в официальном письме подтвердила статус Владимира Шепелева, как игрока, который имеет право принять участие в матче против "Александрии".

Напомним, что "Динамо" сыграет с "Александрией" в среду 11 марта, начнется поединок в 19:30.