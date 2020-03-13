Кубок Украины
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Жеребьевка Кубка Украины. Динамо едет в Закарпатье
"Азовцы" будут принимать "Ворсклу"
В Киеве в Доме футбола сегодня состоялась жеребьевка 1/2 Кубка Украины.
Ведущим был Александр Гливинский, а участниками жеребьевки стали экс-футболист Игорь Яворский и телеведущая Александра Лобода.
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Пары 1/2 финала сформировали следующим образом:
- "Минай" - "Динамо"
- "Мариуполь" - "Ворскла"
Полуфинальные матчи Кубка Украины состоятся 15 апреля, финал - 13 мая в Тернополе.
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Комментарии (14)
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simargl (Чернигов)
13.03.2020 в 14:10
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.03.2020 в 13:56
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Gafan777 (Каменка)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.03.2020 в 13:53
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
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миг-25 (киев)
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v.grischuk (Винница)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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Infinity (Мариуполь)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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alexey-54 (Харьков)
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Hanter44 (Baburka)
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