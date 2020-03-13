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Жеребьевка Кубка Украины. Динамо едет в Закарпатье

Кубок Украины
(1 голосов)

"Азовцы" будут принимать "Ворсклу"

Жеребьевка Кубка Украины. Динамо едет в Закарпатье
Новина українською

В Киеве в Доме футбола сегодня состоялась жеребьевка 1/2 Кубка Украины.

Ведущим был Александр Гливинский, а участниками жеребьевки стали экс-футболист Игорь Яворский и телеведущая Александра Лобода.

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Пары 1/2 финала сформировали следующим образом:

  • "Минай" - "Динамо"
  • "Мариуполь" - "Ворскла"

Полуфинальные матчи Кубка Украины состоятся 15 апреля, финал - 13 мая в Тернополе.

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В статье: Игорь Яворский Динамо (Киев) ФК Минай Минай
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Комментарии (14)
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simargl (Чернигов)
13.03.2020 в 14:10
Остались сильнейшие!!
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.03.2020 в 13:56
Закарпатскіє русини дуже люблять апельсини. А Мишко Кополовець полюбляє і овець.
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0
-3
Gafan777 (Каменка)
13.03.2020 в 13:45
как же предсказуемо банально . тьфу. не ну а чё, а вдруг Марик или Ворскла сразу с полуфинала их выбила бы, а так хоть серебро обеспечено.
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+1
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.03.2020 в 13:53
Зачем эти высеры? Когда в этом сезоне в 1/8 и в прошлом сезоне в 1/4 играли ШД и ДК и по разу друг друга выбили, то это тоже предсказуемо банально?
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.03.2020 в 13:58
У цьому році Великому шахтарю просто кубок був не потрібен, так само як і суперкубок. Невже не ясно? Спроси у бабурки...)
+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.03.2020 в 14:05
Бабурка - це ще совєтський рудімент із ватою замість мозку
+2
0
миг-25 (киев)
13.03.2020 в 13:31
Будку тянут в финал Кубка - хоть какое то утешение для земляков Бомжей
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+3
-3
v.grischuk (Винница)
13.03.2020 в 13:35
А если Динамо не переиграет в финале будку??)))
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+2
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.03.2020 в 13:50
Тоді Будка буде грати в групі ЛЄ у сезоні 20-21.
+3
0
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Infinity (Мариуполь)
13.03.2020 в 13:53
Ты как из дурки сбежал? Везде тебе мерещится, что Мариуполь тянут куда-то.. Лечись, бедолага
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.03.2020 в 13:55
14 орендованих гравців у Ахметова. Співпадіння? - Не думаю..)
+1
0
avatar
alexey-54 (Харьков)
13.03.2020 в 13:20
Другого расклада и не ожидали
Ответить
0
-2
Hanter44 (Baburka)
13.03.2020 в 13:23
Действительно!!!!
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0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.03.2020 в 13:51
#горетокакоє
+2
0

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