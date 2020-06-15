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Минай - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Украины

Кубок Украины
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Поединок уже в среду

Минай - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Украины
Новина українською

Уже в эту среду, 17 июня состоится первый полуфинальный матч Кубка Украины, в котором перволиговский "Минай" примет главного фаворита турнира киевское "Динамо".

Как стало известно, трансляцию в прямом эфире покажет телеканал УНИАН (входит в медиа-холдинг 1+1).

Также планируется трансляция в прямом эфире и на Youtube – на канале Football Hub.

Отметим, что поединок начнется в обед – стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Напомним, что второй полуфинальный матч, в котором "Мариуполь" примет "Ворсклу", состоится 24 июня.

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В статье: Динамо (Киев) Униан ФК Минай
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