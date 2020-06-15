Минай - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Украины

Уже в эту среду, 17 июня состоится первый полуфинальный матч Кубка Украины, в котором перволиговский "Минай" примет главного фаворита турнира киевское "Динамо".

Как стало известно, трансляцию в прямом эфире покажет телеканал УНИАН (входит в медиа-холдинг 1+1).

Также планируется трансляция в прямом эфире и на Youtube – на канале Football Hub.

Отметим, что поединок начнется в обед – стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Напомним, что второй полуфинальный матч, в котором "Мариуполь" примет "Ворсклу", состоится 24 июня.