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С Пиваричем и Солем. Динамо объявило стартовый состав на матч 1/2 Кубка Украины
С Минаем
Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на сегодняшний матч полуфинала Кубка Украины с "Минаем".
Стартовый состав: Бойко - Пиварич, Шабанов, Попов, Караваев - Андриевский - де Пена, Шепелев, Дуелунд, Вербич - Соль.
Запас: Бущан, Кендзера, Миколенко, Шапаренко, Цитаишвили, Цыганков, Буяльский, Русин, Каргбо
Матч на "Минай-Арене" начнется в 14 часов.
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Источник:Телеграм ФК Динамо
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17.06.2020 в 14:46
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