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С Пиваричем и Солем. Динамо объявило стартовый состав на матч 1/2 Кубка Украины

Кубок Украины
(4 голосов)

С Минаем

С Пиваричем и Солем. Динамо объявило стартовый состав на матч 1/2 Кубка Украины
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на сегодняшний матч полуфинала Кубка Украины с "Минаем".

Стартовый состав: Бойко - Пиварич, Шабанов, Попов, Караваев - Андриевский - де Пена, Шепелев, Дуелунд, Вербич - Соль.

Запас: Бущан, Кендзера, Миколенко, Шапаренко, Цитаишвили, Цыганков, Буяльский, Русин, Каргбо

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Матч на "Минай-Арене" начнется в 14 часов.

С Пиваричем и Солем. Динамо объявило стартовый состав на матч 1/2 Кубка Украины - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай Минай
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Комментарии (1)
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мы за динамо (киев)
17.06.2020 в 14:46
цей типу гол.тренер ніколи не награє нормальний склад, яким можна вирішувати результат в відповідальних, принципових іграх.
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