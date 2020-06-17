Андриевский: Должны были еще в первом тайме забивать мячей пять и заканчивать игру

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился впечатлением от победного полуфинального матча Кубка Украины с "Минаем" (2:0).

- Игра забрала немало сил. Это был серьезный матч для нас, поскольку мы понимали, что это полуфинал Кубка Украины, на кону стоял выход в финал. Перед нами стоит задача только победить в этом турнире, поэтому естественно, настраивались очень серьезно. Хотя после прошлого матча прошло не так много времени, тренеры провели определенные кадровые перестановки, на поле вышли свежие игроки, те, кто был в оптимальной форме, поэтому удалось победить.

- Вы принимали участие в матче с "Минаем" полтора года назад, с тех пор в этой команде что-то изменилось?

- Тогда команда выступала во Второй лиге, а сейчас – в Первой. Больше никаких изменений не заметил. Да, если честно, я особо не слежу за этой командой, поэтому не могу проанализировать их игру.

- Что произошло в моменте с отмененным голом, там действительно был офсайд?

- Не знаю, справедливым ли было решение после просмотра VAR, я не видел того эпизода. Раз судья пересмотрела повтор, значит, наверное, все правильно. Хотя мне с игры показалось, что офсайда не было, но я не могу судить.

- В целом, счет закономерный?

- Мы должны были еще в первом тайме забивать мячей пять и заканчивать игру, но не распорядились своими моментами, как следует, поэтому во втором тайме были "качели".

- В перерыве тренерский штаб вносил изменения в игру?

- Он также акцентировал внимание на том, что мы должны были забивать свои моменты и заканчивать эту игру еще в первом тайме. Это не получилось сделать, поэтому нас попросили выйти на второй тайм сконцентрированными и не расслабляться, поскольку счет был скользким для нас.

- Как можете прокомментировать свою игру? Справились?

- Я не люблю оценивать свою игру, для этого есть тренеры и эксперты.

- К следующему поединку с "Колосом" будете готовиться, как обычно?

- Для нас сейчас каждая игра важна. Идет борьба за второе место в чемпионате, поэтому мы на каждый поединок настраиваемся очень серьезно, вне зависимости от имени соперника.