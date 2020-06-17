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Михайличенко: С этой бригадой арбитров у нас всегда непростые матчи

Кубок Украины
(1 голосов)

Но, в целом, тренер игрой доволен

Михайличенко: С этой бригадой арбитров у нас всегда непростые матчи
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал победу своей команды над "Минаем" (2:0) и выход команды в финал Кубка Украины.

- Все кубковые матчи - с “Шахтером”, “Александрией” - были важны. Кубок не терпит, если можно так сказать, неуважения к себе, поэтому все эти игры были для нас важными, и я очень рад, что киевское “Динамо” будет играть в финале Кубка Украины. Это очень важно для команды - бороться за каждый трофей.

Было довольно-таки непросто, это Кубок - в одной игре решается все. Поэтому после игр, которые у нас были в последнее время, нам нужно было найти эмоции и силы, чтобы сыграть, прежде всего, так, как этого требует результат. Рад, что нам сегодня это удалось. А чтобы разбирать игру - на это нужно время.

- Было видно, что “Динамо” не недооценило “Минай”. Команда пошла в атаку с первых минут, пыталась решить все вопросы уже в дебюте матча…

- Нужно не только пытаться, а решать все вопросы в дебюте матча. Забивать 3-4 мяча и спокойно, без всяких нервов, доигрывать встречу.

- Показалось, что во втором тайме арбитр не хотел, чтобы матч продолжился…

- Здесь я не могу ничего сказать. Игры, на которые попадается эта бригада арбитров, у нас всегда непростые.

- Сегодня у “Динамо” была очень большая поддержка болельщиков, которые приехали в Минай.

- Огромное им спасибо! Спасибо за то, что смогли добраться. Может быть, и местные болельщики были. Немного чувствовалась атмосфера стадиона - не в полной мере, но она чувствовалась. Спасибо болельщикам и “Динамо”, и “Миная” за то, что нашли возможность поболеть за свои команды, хоть и за пределами стадиона.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
17.06.2020 в 20:01
Ваши простые матчи можно на пальцах одной руки пересчитать...
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0
0
госпітальєр (львів)
17.06.2020 в 19:24
арбітри не хочуть фіксувати результат на користь динамо до гри,приходиться грати,а то ж Минай,краща команда району,якого,хто знає ?
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+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
17.06.2020 в 19:40
Це так аби що не будь написати.
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0
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