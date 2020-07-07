Алексей Гай: Не вижу никакого преимущества Динамо над Ворсклой

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Алексей Гай оценил шансы "Динамо" и "Ворсклы" в финале Кубка. Поединок, напомним, состоится в среду, 8 июля.

- В финале Кубка 2009 года "Шахтер" против "Ворсклы" считался фаворитом. Но неожиданно проиграл. У Кубка свои законы.

- То, что мы хотели выиграть Кубок Украины – это факт. Почему проиграли? Видимо, не хватило тех эмоций, которые полностью выплеснули девятью днями ранее в финале Кубка УЕФА против немецкого "Вердера". Не хватило мотивации, хотя это не снимает с нас ответственности. Никакой недооценки полтавчан не было, и это однозначно. Раз они вышли в финал, значит этого заслужили. В том сезоне "Ворскла" оказалась кубковой командой, игроки понимали, что это самый короткий путь выиграть и попасть в еврокубки. Да, мы считались фаворитами в финале, были сильнее по подбору футболистов, выше классом, но вы правильно сказали – у Кубка свои законы. Все это уходит на второй план, в таких матчах главным фактором является характер, а также бойцовские качества. В совокупности это уравнивает шансы, что и произошло в нашем финале.

- И вот спустя одиннадцать лет "Ворскла" снова в финале против киевского "Динамо". На сей раз как оцените шанс полтавчан?

- Прошлые заслуги нужно забыть. Хотя "Ворскла" играет во второй шестерке, а "Динамо" борется за второе место, фаворита в этой паре нет. Киевляне показывают не совсем качественную игру, нет результата, за что и справедливо попадают под критику. Видно, что игроки по этому поводу нервничают, находятся в некомфортном психологическом и эмоциональном состоянии. И это для них минус. К тому же накануне финала проиграли извечному сопернику "Шахтеру", что не придает уверенности команде. А у Полтавы наоборот есть эмоциональный подъем. "Динамо" играло, а основа "Ворсклы" пропускала матч чемпионата и целенаправленно готовилась к Кубку. И в этом ее преимущество, которым она может воспользоваться. У нее появился шанс попасть в Лигу Европы. Тем более у Юрия Максимова есть опыт финала Кубка Азербайджана, где его команда "Кешля", не считающаяся фаворитом, обыграла "Габалу". Этот специалист умеет мотивировать ребят, и наверняка найдет нужные слова своим подопечным, чтобы и на сей раз они поверили в себя и победу. Не вижу никакого преимущества "Динамо" над "Ворсклой"! Даже отдаю небольшое предпочтение полтавчанам.