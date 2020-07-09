Бущан: Пытался повлиять на каждого игрока Ворсклы, но соперники прекрасно били 11-метровые

В послематчевой серии пенальти в финале Кубка Украины игроки "Динамо" и "Ворсклы" не ошибались по 7 ударов подряд.

После этого голкипер киевлян Георгий Бущан парировал удар Сапая, а его коллега из "Ворсклы" Резник взял удар Миколенко. Решающий промах допустил Владимир Баенко, который пробил мимо ворот.

Вратарь прокомментировал ход поединка и поделился эмоциями после завоевания Кубка Украины.

- Что чувствует человек, совершивший решающий сейв в финале Кубка Украины?

- Абсолютный покой, ведь мы выполнили задачу, которая перед нами стояла.

- Ты как-то влиял на игрока "Ворсклы", который пробил выше ворот?

- Пенальти - это лотерея, и нам в этой лотерее больше повезло. Я пытался повлиять на каждого, но соперники здорово били. Пожалуй, у Баенко было больше волнения, и оно отразилось.

- Перед матчем ты изучал манеру пробития пенальти игроками "Ворсклы"?

- Перед каждой игрой я и самостоятельно, и с тренером просматриваю подобные моменты.

- Появилось волнение, когда серия пенальти начала затягиваться?

- Мое психологическое состояние было ровным, ведь, как уже было сказано, пенальти - это лотерея, и не всегда она зависит от меня. Поэтому я был в абсолютно спокойном состоянии.