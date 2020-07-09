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Михайличенко: После матча с Десной я не говорил, что недоволен судейством

Кубок Украины
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Тренер киевлян рассказал о судействе Екатерины Монзуль

Михайличенко: После матча с Десной я не говорил, что недоволен судейством
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после победы над "Ворсклой" в финале Кубка Украины оценил работу арбитра Екатерины Монзуль.

"В интервью после матча с "Десной" (2:3) я сказал, что услышал радость из судейской комнаты, но не говорил, что недоволен судейством. Поэтому давайте не переворачивать факты. Я никогда не говорил, что судейство нам испортило какой-то матч. Может быть, Екатерина сейчас отдохнет и в Александрии мы опять встретимся?

Я редко хожу мимо судейской и не знаю - возможно, арбитры после каждой игры себя так ведут? Но для меня это было немного непонятно. А претензий к судейству у меня не было даже после того матча (с “Десной”. - прим.). Мы сами показали безобразную игру.

Скажу честно - мне лучше оценивать игру своей команды. Понимаю, что сегодня повлияли напряжение кубковой игры и быстро пропущенный мяч. Но мне кажется, что мы могли решить вопрос Кубка, не доводя ситуацию до пенальти. У “Ворсклы”, на мой взгляд, были предпосылки к голевым моментам на контратаках. Но таких голевых моментов, какие были у нас, они не создали", - сказал Михайличенко.

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В статье: Ворскла (Полтава) Алексей Михайличенко Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Екатерина Монзуль
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Источник:
ФК Динамо

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