Михайличенко: После матча с Десной я не говорил, что недоволен судейством

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после победы над "Ворсклой" в финале Кубка Украины оценил работу арбитра Екатерины Монзуль.

"В интервью после матча с "Десной" (2:3) я сказал, что услышал радость из судейской комнаты, но не говорил, что недоволен судейством. Поэтому давайте не переворачивать факты. Я никогда не говорил, что судейство нам испортило какой-то матч. Может быть, Екатерина сейчас отдохнет и в Александрии мы опять встретимся?

Я редко хожу мимо судейской и не знаю - возможно, арбитры после каждой игры себя так ведут? Но для меня это было немного непонятно. А претензий к судейству у меня не было даже после того матча (с “Десной”. - прим.). Мы сами показали безобразную игру.

Скажу честно - мне лучше оценивать игру своей команды. Понимаю, что сегодня повлияли напряжение кубковой игры и быстро пропущенный мяч. Но мне кажется, что мы могли решить вопрос Кубка, не доводя ситуацию до пенальти. У “Ворсклы”, на мой взгляд, были предпосылки к голевым моментам на контратаках. Но таких голевых моментов, какие были у нас, они не создали", - сказал Михайличенко.