Кубок Украины. Первый предварительный раунд. Перемога - Кремень 0:2

Город Днепр, стадион "Олимпийские резервы"

Арбитр в поле - Дмитрий Кузавлев

Перемога (Днепр) - Кремень (Кременчук) 0:2

Голы: Луис Фернандо (55, пенальти), Кулиш (81)

Перемога: Игорь Варцаба (К), Артем Мачелюк (Курдаш, 82), Богдан Рудавский, Даниил Сидоренко, Артем Дмитриев, Владислав Цуркан, Алексей Разуваев, Даниил Боженар (Кучер, 82), Алексей Швец (Лопушенко, 72), Станислав Иваник, Николай Дибривный (Павлюк, 66)

Кремень: Андрей Олейник (К), Валерий Курелех, Александр Головко, Илья Брюхов, Павел Мягков, Станислав Сорокин, Денис Островский (Владислав Молько, 46), Евгений Мурашов, Луис Фернандо (Бородай, 78), Сергей Белоус, Максим Кучеренко (Станислав Кулиш, 56)

Предупреждения: Мачелюк (47), Дмитриев (68) - Брюхов (80)

Несколько осторожно начали матч обе команды. Хозяева, как команда Второй лиги, только присматривались к обновленному "Кремню" с двумя Александрами Головко (отец - от недавнего времени тренер, сын - центрбэк). По-настоящему опасные моменты возникали во второй половине встречи. Агрессивнее его начала "Перемога" и казалось, что именно она ближе к победе в этом матче: раз за разом у ворот Олейника возникали опасные моменты, а после дальнего удара Станислава Иваника и вообще казалось, что мяч залетел в девятку. Но нет - просто позади ворот сетка.

"Кремень", команда Первой лиги, на какое-то время притих, но выстрелил несколькими опасными моментами с Луисом Фернандо на острии. После навеса с правого фланга мяч якобы попал в руку игрока "Перемоги". Судья указал на 11-метровую отметку, несмотря на возмущение хозяев - они уверяли, что рука была прижата к корпусу. Так или иначе Луис Фернандо вложил мяч в правый угол ворот "Перемоги".

Днепровская команда пошла отыгрываться, а в концовке матча пропустила контратаку и гол - Мурашов "пролетел" по правому флангу и навесил, а Станислав Кулиш, который вышел на замену - забил головой.

НИКОПОЛЬ - КРИСТАЛЛ (Херсон) (16:00)

РУБИКОН (Киев) - ДИНАЗ (Вышгород) (17:00, как и все последующие матчи)

ПОДОЛЬЕ (Хмельницкий) - ПРИКАРПАТЬЕ (Ивано-Франковск)

УЖГОРОД- БУКОВИНА (Черновцы)

ЭНЕРГИЯ (Новая Каховка) - ЧЕРНОМОРЕЦ (Одесса)

БАЛКАНЫ (Заря) - НИКОЛАЕВ

НИВА (Винница) - ЧЕРНИГОВ

ВИКТОРИЯ (Николаевка) - ЯРУД (Мариуполь)