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Матч Динамо - Колос собрал на Олимпийском 3421 зрителя
Относительно неплохой показатель
Киевское "Динамо" играет матч 1/4 финала
Поединок проходит в Киеве на НСК "Олимпийский".
На матче присутствует 3421 болельщик.
Отметим, что команды играют овертайм. Счет в матче не открыт – 0:0.
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Источник:Динамомания
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
03.03.2021 в 20:59
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Лекарь (село Дарница)
03.03.2021 в 22:08
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