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Матч Динамо - Колос собрал на Олимпийском 3421​ зрителя

Кубок Украины
(1 голосов)

Относительно неплохой показатель

Матч Динамо - Колос собрал на Олимпийском 3421​ зрителя

Новина українською

Киевское "Динамо" играет матч 1/4 финала Кубка Украины.

Поединок проходит в Киеве на НСК "Олимпийский".

На матче присутствует 3421 болельщик.

Отметим, что команды играют овертайм. Счет в матче не открыт – 0:0.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
03.03.2021 в 20:59
Какой еще неплохой показатель. Каждый 1000 житель киева пришел на матч. Это если бы в александрии пришло 80 зрителей. Супер.
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Лекарь (село Дарница)
03.03.2021 в 22:08
Для Киева начало матча в 17-00 в будний день = ноль зрителей. Не знаю, кто эти 3421. Они из Ковалевки приехали, не иначе.
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