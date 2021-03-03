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Луческу: В итоге, выиграла та команда, которая была лучше

Кубок Украины
(2 голосов)

Киевляне все-таки прошли Колос

Луческу: В итоге, выиграла та команда, которая была лучше

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о победе в серии пенальти над Колосом (0:0, 4:3) в матче 1/4 финала Кубка Украины.

— Насколько серьезную травму получил Цыганков?

— Посмотрим завтра. Даже наш доктор пока не может сказать, насколько всё серьезно. Проведем завтра медосмотр Цыганкову, и тогда наступит ясность. Надеемся, что он поможет нам в матче с "Вильярреалом". Команде Цыганков очень нужен. Будем делать всё возможное, чтобы он вернулся на поле как можно скорее.

— Это тактика "Динамо" такой была — играть максимально аккуратно, или это сила соперника?

— Кубковые игры всегда стоят отдельно, они очень сложные, и в них надо играть очень внимательно, поскольку любую ошибку может быть сложно исправить — ведь на решение задачи есть всего один матч. В первом тайме мы были более острожными, во втором сыграли получше, доминировали, создали несколько хороших моментов, но всегда чего-то не хватало в реализации.

Сложность была еще в том, что у нас много травмированных футболистов. Обе команды физически выдержали это матч. Мои ребята в этом плане даже в плюсе были, ведь мы постоянно атаковали и были командой, которая хотела забить гол. В итоге, выиграла та команда, которая была лучше. Все ребята сегодня сделали профессионально своё дело, все они — молодцы!

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (6)
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usovvictor (Kharkov)
03.03.2021 в 23:25
...а вот тут не согласен - надо четко обьяснить болельщикам - удача!... Сильнейшим - да, но не в этой игре..., да еще Цыганков травма... Лучше честно сказать болельщикам - они поймут...
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
03.03.2021 в 22:06
В итоге победил тот колхоз, где лучше надои молока.
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+2
-7
sergiy_ya (Умань)
03.03.2021 в 23:09
Та пофіг. Шахтар і Ворскла обісрались.
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0
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
03.03.2021 в 21:49
Вот за что я искренне не люблю Луческу - бздуна и фраера
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+1
-6
Golfik25 (Киев)
03.03.2021 в 21:04
Совершенно верно.
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+5
-1
Djon (Киев)
03.03.2021 в 20:55
Дякую Мірча за перемогу!
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+5
-1


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