Луческу: В итоге, выиграла та команда, которая была лучше

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о победе в серии пенальти над Колосом (0:0, 4:3) в матче 1/4 финала Кубка Украины.

— Насколько серьезную травму получил Цыганков?

— Посмотрим завтра. Даже наш доктор пока не может сказать, насколько всё серьезно. Проведем завтра медосмотр Цыганкову, и тогда наступит ясность. Надеемся, что он поможет нам в матче с "Вильярреалом". Команде Цыганков очень нужен. Будем делать всё возможное, чтобы он вернулся на поле как можно скорее.

— Это тактика "Динамо" такой была — играть максимально аккуратно, или это сила соперника?

— Кубковые игры всегда стоят отдельно, они очень сложные, и в них надо играть очень внимательно, поскольку любую ошибку может быть сложно исправить — ведь на решение задачи есть всего один матч. В первом тайме мы были более острожными, во втором сыграли получше, доминировали, создали несколько хороших моментов, но всегда чего-то не хватало в реализации.

Сложность была еще в том, что у нас много травмированных футболистов. Обе команды физически выдержали это матч. Мои ребята в этом плане даже в плюсе были, ведь мы постоянно атаковали и были командой, которая хотела забить гол. В итоге, выиграла та команда, которая была лучше. Все ребята сегодня сделали профессионально своё дело, все они — молодцы!