Иван Балан: Силы Динамо и Агробизнеса не сопоставимы, а Скрипник угадал с заменой

Заслуженный тренер Украины Иван Балан прокомментировал два матча Кубка Украины, по итогам которых в финал вышли "Динамо" и "Заря".

"Агробизнес" - "Динамо" 0:3

"Динамо" серьезно настроилось на игру и не оставило никаких шансов на победу своему сопернику. Учли ошибки "Шахтера", чтобы избежать недоразумений. Динамовцы с первых минут запрессинговали "Агробизнес" на их половине поля, где заставили играть только в защите, не думая об атаках. За редким исключением хозяева робко переходили на половину поля гостей и ничего серьезного не создали. Во втором тайме "Агробизнес" два или три раза вошел в штрафную площадку киевлян. Подопечные Чижевского построили игру от обороны, компактно оборонялись, пока не пропустили первый мяч. Но есть градация - Премьер и Первая лига, поэтому в поединке разница ощущалась. Да, хозяева пытались играть в свой футбол, но мастерство и класс "Динамо" сделали свое дело. Силы были просто не сопоставимы. На сей раз чудо не произошло. Нужно отметить, что у "Агробизнеса" неплохая команда, они на верном пути, пусть попадают в элиту, оббиваются и там дерзают.

"Александрия" - "Заря" 1:1 (пен. - 3:4)

Это была типично кубковая и валидольная игра для двух тренеров. Первый тайм прошел с преимуществом "Зари", они владели инициативой, забили гол. Александрийцы не произвели ни одного удара в сторону ворот, доходили до штрафной, но ничего не создавали. Во втором тайме хозяева перестроились с игры в пять защитников на четыре, сделав акцент на атаку. И они с первых минут начали поддавливать, играть агрессивнее, навязывать борьбу и в конце добились своего, сравняли счет и перевели матч в овертайм. Этот тридцатиминутный отрезок прошел практически в равной игре, и дело дошло до серии одиннадцатиметровых ударов. А тут уже лотерея и у кого окажется крепче нервы. В этом компоненте сильнее оказались луганчане. Нужно сказать, играли равные команды, но у кубка свои законы, где нельзя ни на секунду расслабляться, любая деталь очень важна. Серия пенальти - это игра нервов и мастерство вратарей. Виктор Скрипник переиграл в микродуэли своего коллегу, почувствовал и не прогадал, выпустив Никиту Шевченко. Как видим, последний удар оказался для одних радостью, для других печалью.

Напомним, финал Кубка Украины состоится 13 мая в Тернополе.