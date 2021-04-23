"Будь у нас сильнее состав, может, игра сложилась бы иначе". Капитан Агробизнеса – о вылете от Динамо

Капитан "Агробизнеса" Игорь Курило прокомментировал игру своей команды в полуфинальном матче Кубка Украины с киевским "Динамо" (0:3).

- Жаль, что не смогли сыграть шесть наших основных футболистов. "Динамо" намного сильнее - переиграло нас. Возможно, если бы не пропустили в конце первого тайма, то шансы были бы ...

- Что говорили тренер и президент клуба после матча?

- И тренер, и президент поблагодарили нас за кубковый сезон. Сказали, что мы молодцы, должны держать голову выше - есть задачи в Первой лиге. Конечно, все расстроены, но думают о чемпионате.

- После матча главный тренер "Агробизнес" говорил, что премиальные за победу над "Динамо" были бы значительно выше, чем за "Шахтер".

- Никто не думал о премиальных, потому игроки хотели показать себя. Столько болельщиков пришли на стадион. О премиальных и мыслей не было вообще.

- Волнение перед стартовым свистком не было?

- Конечно, было волнение. Много людей пришло посмотреть на "Динамо", были наши родные и близкие - поддерживали нас. Считаю, что мы не ударили лицом в грязь. Если бы состав был сильнее у нас, с футболистами, которые не могли сыграть - игра была бы интереснее. Возможно, сложилась бы по-другому.

- Что не удалось выполнить из тренерских установок?

- Мы практически не атаковали. Почти всегда были в защите. Установка была несколько иной.

- Один из центральных моментов матча - отменен пенальти. Что произошло в этом эпизоде?

- Если честно, думал, что там было пенальти. Даже не спорил. Когда арбитр пошел смотреть ВАР, то игроки "Динамо" говорили, что он проверяет - это красная карточка, или желтая. Надежды на то, что я не фолил - не было. Как оказалось, судья по-другому трактовал этот момент после просмотра и отменил пенальти. Сирота был первый на мяче, протолкнул его дальше, хотя я тоже получил удар, но, мне казалось, что я нарушил.

- В перерыве, как капитан, обращались к команде?

- В перерыве говорил тренер, а перед началом второго тайма я немного подбодрил ребят. Сказал: "Давайте поиграем в футбол. Нас ничего не давит".

- Вы играли против кого-то персонально?

- На стандартах играл против Артема Беседина. Он хороший нападающий, но нет ничего особенного. Не могу сказать, что он меня "повозил".

- Отдельная группа фанов "Динамо" провоцировала Мирча Луческу на конфликт. Как расцените такую ​​позицию?

- Думаю, что настоящие болельщики "Динамо" должны только благодарить Луческу, что за такое короткое время он сделал боеспособную команду. Они практически выиграли все в Украине. Остался только Кубок Украины, но, думаю, киевляне тоже его примут. Позицию ультрас можно понять, но рядовые болельщики "Динамо" просто хотят, чтобы у команды все шло как только лучше.

- Болельщики на стадионе создали прекрасную атмосферу футбольного праздника ...

- Люди, которые нас любят, пришли поддержать. В Тернополе соскучились по футболу. Многие футболисты играли раньше в Тернополе - узнают, рады встрече. Было приятно играть при такой поддержке", - сказал Курило.