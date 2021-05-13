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Шевченко посетит финал Кубка и вылетел в Тернополь на вертолете
Всего час лету
uaf.ua
Сегодня состоится финальный матч
Поединок состоится в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича, а матч посетит и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Интересно, что Андрей Николаевич вмести со своим пресс-атташе отправился в Тернополь на вертолете.
Напомним, что матч "Динамо" - "Заря" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет
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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.05.2021 в 19:24
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ещё не специалист (Кривой Рог)
13.05.2021 в 19:50
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.05.2021 в 19:24
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Некр!т (Дзвонимісто)
13.05.2021 в 19:03
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Navudo
13.05.2021 в 18:39
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Запорізьке Торпедо (zp)
13.05.2021 в 17:47
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Ol-g (Одесса)
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Запорізьке Торпедо (zp)
13.05.2021 в 18:56
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