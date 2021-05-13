Шевченко посетит финал Кубка и вылетел в Тернополь на вертолете

Его вина значительно меньше, чем вина игроков. Кричать на игроков не нужно. Но нервы сдают от их никакого уровня. Замкнутый круг. Они порют, он материт, они трясутся и больше порют. Одновременно нужно прекратить одним пороть, другому пугать авторитетом. В хорошем клубе не было бы повода срываться.