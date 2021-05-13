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Шевченко посетит финал Кубка и вылетел в Тернополь на вертолете

Кубок Украины
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Шевченко посетит финал Кубка и вылетел в Тернополь на вертолете

uaf.ua

Новина українською

Сегодня состоится финальный матч Кубка Украины, в котором за трофей поспорят "Динамо" и "Заря".

Поединок состоится в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича, а матч посетит и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Интересно, что Андрей Николаевич вмести со своим пресс-атташе отправился в Тернополь на вертолете.

Напомним, что матч "Динамо" - "Заря" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Андрей Шевченко Заря (Луганск) Украина Динамо (Киев)
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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.05.2021 в 19:24
Це йому за нічию з Казахстаном вертоліт подарували?
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.05.2021 в 19:50
подарок от Казахстана
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.05.2021 в 19:24
Це йому за нічию з Казахстаном вертоліт подарували?
Ответить
0
-1
Некр!т (Дзвонимісто)
13.05.2021 в 19:03
а на скутері слабо?
Ответить
0
-1
Navudo
13.05.2021 в 18:39
він не лише в Тернопіль на футбол полетів... він ще по дорозі в одному з гіпермаркетів Хмельницького в рекламі знімався :)
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
13.05.2021 в 17:47
личный прессек, личная вертушка, а результаты сборной какие-то тусклые
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+1
-2
Ol-g (Одесса)
13.05.2021 в 18:31
Его вина значительно меньше, чем вина игроков. Кричать на игроков не нужно. Но нервы сдают от их никакого уровня. Замкнутый круг. Они порют, он материт, они трясутся и больше порют. Одновременно нужно прекратить одним пороть, другому пугать авторитетом. В хорошем клубе не было бы повода срываться.
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+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.05.2021 в 18:56
хз не заметил я тряски игроков с финнами и казахами, видел только плохо подготовленную сборную
+1
-1


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