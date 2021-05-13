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Динамо завоевало 38-й трофей в независимой Украине. Это на три больше, чем у Шахтера

Кубок Украины
(4 голосов)

Ударный сезон от киевлян

Динамо завоевало 38-й трофей в независимой Украине. Это на три больше, чем у Шахтера

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" в финальном матче Кубка Украины обыграло "Зарю" (1:0) и завоевало все внутренние трофеи нынешнего сезона.

Таким образом, в независимой Украине киевляне на данный момент завоевали 38 трофеев, и это на три больше чем у "Шахтера".

"Динамо" (Киев) – 38 трофеев:

Чемпионат Украины – 16 побед

Кубок Украины – 13 побед

Суперкубок Украины – 9 побед

"Шахтер" (Донецк) – 35 трофеев:

Кубок УЕФА – 1 победа

Чемпионат Украины – 13 побед

Кубок Украины – 13 побед

Суперкубок Украины – 8 побед

Другие украинские клубы с трофеями:

"Таврия" (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)

"Черноморец" (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)

"Ворскла" (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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Димитър из Софии (София)
13.05.2021 в 22:19
Динамо завоевало 63 трофей!
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+7
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
13.05.2021 в 22:26
Фаны бездомного клуба считают чемпионства только с момента, когда их текущий президент взорвал предыдущего :)
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+8
-2
avatar
ProstoFAN (Донецк)
13.05.2021 в 22:27
Так чего ты еще здесь? А-ну, бегом в прокуратуру!
+2
-7
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
13.05.2021 в 23:42
Свежий стекломой из рашки на бамбас завезли?
+1
0
andyqd (Тернополь)
13.05.2021 в 22:16
Динамовцы молодцы, заслужили победу в Тернополе
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+7
-2


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