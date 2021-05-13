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Динамо завоевало 38-й трофей в независимой Украине. Это на три больше, чем у Шахтера
Ударный сезон от киевлян
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" в финальном матче Кубка Украины
Таким образом, в независимой Украине киевляне на данный момент завоевали 38 трофеев, и это на три больше чем у "Шахтера".
"Динамо" (Киев) – 38 трофеев:
Чемпионат Украины – 16 побед
Кубок Украины – 13 побед
Суперкубок Украины – 9 побед
"Шахтер" (Донецк) – 35 трофеев:
Кубок УЕФА – 1 победа
Чемпионат Украины – 13 побед
Кубок Украины – 13 побед
Суперкубок Украины – 8 побед
Другие украинские клубы с трофеями:
"Таврия" (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
"Черноморец" (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
"Ворскла" (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)
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