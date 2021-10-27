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Черноморец – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины
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Черноморец – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины

ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1/8 финала Кубка Украины между одесским "Черноморцем" и донецким "Шахтером".

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Турнир доехал и до наших грандов. "Горняки" приедут в славный город под названием Одесса, чтобы сразиться с местной командой и попытаться пройти в четвертьфинал соревнования. Какой состав выставит Де Дзерби? Дадут ли бой хозяева? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 27 октября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Егор Старков

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В статье: Кубок Украины Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Трансляция Аудио онлайн стрим
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