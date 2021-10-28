Дулуб - о матче с Альянсом: Наверное, столько моментов у нас еще не было ни в одном матче

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб поделился мнением о матче 1/8 финала Кубка Украины против "Альянса" , в котором его команда одержала победу в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.).

"На мой взгляд, игра проходила под нашим контролем. Мы забили хороший гол, имели много моментов. Наверное, столько моментов у нас еще не было ни в одном матче. Но мы их не реализовали и, как это бывает в футболе, пропустили из-за своих ошибок.

Сложно ответить, чего не хватило для того, чтобы забить больше. В одном моменте не хватило удачи, в другом, может быть, мастерства. Но нужно понимать, что игроки играют под напряжением, в первую очередь, психологическим.

Никто не хотел уступать, ни мы, ни "Альянс". Нужно отдать должное "Альянсу", это очень хорошая команда. На мой взгляд, это одна из лучших команд Первой лиги. В перерыве я попросил команду успокоиться и просто играть в футбол, доставлять мячи в точки, в которые мы договаривались. После этого нужно было только забить гол. Я говорил, что если забьем один гол, игра закончится", — сказал Дулуб.