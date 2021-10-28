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Дулуб - о матче с Альянсом: Наверное, столько моментов у нас еще не было ни в одном матче
Однако прошел дальше Львов только в серии пенальти
Фото: ФК Львов
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб поделился мнением о
"На мой взгляд, игра проходила под нашим контролем. Мы забили хороший гол, имели много моментов. Наверное, столько моментов у нас еще не было ни в одном матче. Но мы их не реализовали и, как это бывает в футболе, пропустили из-за своих ошибок.
Сложно ответить, чего не хватило для того, чтобы забить больше. В одном моменте не хватило удачи, в другом, может быть, мастерства. Но нужно понимать, что игроки играют под напряжением, в первую очередь, психологическим.
Никто не хотел уступать, ни мы, ни "Альянс". Нужно отдать должное "Альянсу", это очень хорошая команда. На мой взгляд, это одна из лучших команд Первой лиги. В перерыве я попросил команду успокоиться и просто играть в футбол, доставлять мячи в точки, в которые мы договаривались. После этого нужно было только забить гол. Я говорил, что если забьем один гол, игра закончится", — сказал Дулуб.
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