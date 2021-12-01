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Неравный бой. ЛНЗ - Днепр-1 0:2

Кубок Украины
(1 голосов)

Фаворит спокойно выходит в следующий раунд

Неравный бой. ЛНЗ - Днепр-1 0:2

Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен

UA-Футбол
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Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Роман Блавацкий (Львів)
Ассистенты: Виктор Матяш (Донецк), Виктор Нижник (Винница)
ЛНЗ - СК Днепр-1 0:2
Голы: Александр Пихалёнок 18, Игорь Когут 53
ЛНЗ: Андрей Попович, Максим Лопырёнок, Антон Евдокимов, Александр Сафонов (Александр Волков 77), Денис Долинский (Богдан Куксенко 63), Денис Норенков, Олег Тарасенко, Александр Насонов (Анатолий Бурлин 63), Иван Тищенко, Ярослав Галенко (Александр Снижко 77), Владислав Войцеховский (Павел Замуренко 58)
СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Арсений Батагов (Владислав Дубинчак 68), Игорь Когут (Егор Ярмолюк 64), Сергей Логинов, Франциско Ди Франко, Валерий Лучкевич, Марио Чуже (Никита Кравченко 79), Назарий Русин, Александр Пихалёнок (Даниил Игнатенко 68), Билл
Предупреждение: Александр Сафонов 24, Максим Лопырёнок 90

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В статье: СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии (1)
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polus (Dnipro)
01.12.2021 в 20:54
ЛНЗ в порядке! Для 1 лиги - гут!! Надеюсь, пробьются.
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