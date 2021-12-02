Пихаленок: Днепр-1 – одна команда, у нас нет деления на основной и второй состав

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок поделился эмоциями после победы над "ЛНЗ" (2:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

— Показалось, что команда довольно легко обыграла соперника в сегодняшнем матче. Так и было?

– "ЛНЗ" – неплохая команда. У них даже при счете 1:0 был хороший момент, когда они вполне могли забить, и если бы это произошло, нам пришлось бы понервничать. Но хорошо, что мы сумели забить второй гол, после чего уже все вопросы были сняты.

— Твой гол запомнился многим. Часто приходилось забивать такие голы после сольных проходов?

– На самом деле нет. Хорошо, что удался такой эпизод, когда решил взять на себя игру и в конце пробить хороший момент получился. Главное, что победили и идем дальше.

— Игорь Йовичевич дал возможность проявить себя тем футболистам, у которых не много игрового времени.

— Мы – одна команда и семья, у нас нет такого – основной состав, второй состав. Да, некоторые футболисты имеют меньше игровой практики, но сегодня они нагрузились и теперь мы в хорошем тонусе готовимся к двум следующим матчам.

— Что касается следующих матчей, болельщики переживают, чтобы в этих поединках у днепрян не было недооценки соперников из нижней части турнирной таблицы, ведь после победы над "Ворсклой", возможно, игроки "Днепра-1" уже натянули на себя корону?

— Следующий матч будет с "Черноморцем", где много воспитанников "Динамо", поэтому считаю, что эта игра будет очень непростой. Ну, а что касается короны, то Мистер нам точно не даст ее натянуть, – сказал Пихаленок.