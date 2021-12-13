Жеребьевку 1/4 финала Кубка Украины хотят провести в этом году - СМИ

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу может состояться в среду, 15 декабря, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Ранее сообщалось, что мероприятие состоится уже в январе следующего года.

В эту стадию турнира пробились "Александрия", "Ворскла", "Динамо" (действующий обладатель трофея), "Шахтер", "Львов", "Заря", "Металлист" и "Днепр-1".

Скорее всего, как и на предыдущих этапах, при жеребьевке 1/4 финала участников поделят на две корзины. Если снова будет применен рейтинг по местам команд в прошлом чемпионате, то "сеяными" окажутся "Динамо", "Шахтер", "Заря" и "Ворскла", а в число "несеяных" (они сыграют дома) попадут "Александрия", "Днепр-1", "Львов" и "Металлист".

Матчи 1/4 финала запланированы на 2 марта. Полуфиналы намечены на 20 апреля.

Обладатель трофея определится 11 мая.