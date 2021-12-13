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Жеребьевку 1/4 финала Кубка Украины хотят провести в этом году - СМИ

Кубок Украины
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Четвертьфинальные пары можем узнать уже на этой неделе

Жеребьевку 1/4 финала Кубка Украины хотят провести в этом году - СМИ

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу может состояться в среду, 15 декабря, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Ранее сообщалось, что мероприятие состоится уже в январе следующего года.

В эту стадию турнира пробились "Александрия", "Ворскла", "Динамо" (действующий обладатель трофея), "Шахтер", "Львов", "Заря", "Металлист" и "Днепр-1".

Скорее всего, как и на предыдущих этапах, при жеребьевке 1/4 финала участников поделят на две корзины. Если снова будет применен рейтинг по местам команд в прошлом чемпионате, то "сеяными" окажутся "Динамо", "Шахтер", "Заря" и "Ворскла", а в число "несеяных" (они сыграют дома) попадут "Александрия", "Днепр-1", "Львов" и "Металлист".

Матчи 1/4 финала запланированы на 2 марта. Полуфиналы намечены на 20 апреля.

Обладатель трофея определится 11 мая.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (1)
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Vovan_Mh (Харьков)
13.12.2021 в 15:10
Ждём Металлист-Динамо!))) Будет интересно!
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