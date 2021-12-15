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Металлист - Заря, Александрия - Динамо и остальные пары. Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Украины
Восемь лучших команд турнира узнали своих соперников
Сегодня в Доме футбола состоялись жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди мужских и женских команд. Начало жеребьёвки в 14:00.
Официальный сайт УАФ как обычно ничего не сообщал о формате жеребьёвки до её начала. Но, как сообщил ведучий церемонии, жребий был рейтинговым: "Динамо", "Шахтёр", "Ворскла" и "Заря" были сеянными. "Днепр-1", "Александрия", "Львов" и "Металлист" попали в число несеянных. Приглашёнными гостями события стали фехтовальщица Яна Шемякина и Василий Рац.
Напомним, что четвертьфиналы мужского Кубка Украины запланированы на 2 марта. Женского - 27 апреля.
Результаты жеребьёки 1/4 финала Кубка Украины среди мужчин
|"Днепр-1"
"Александрия"
"Металлист"
"Львов"
|vs
vs
vs
vs
|"Ворскла"
"Динамо"
"Заря"
"Шахтёр"
Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди женщин
|"Ладомир"
"Верес"/"Жилстрой-1"
"Шахтёр"
"Днепр-1"
|vs
vs
vs
vs
|"Карпаты"
"Колос"
"Жилстрой-2"
"Кривбасс"
Видео запись жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины
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