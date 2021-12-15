Металлист - Заря, Александрия - Динамо и остальные пары. Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Украины

Сегодня в Доме футбола состоялись жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди мужских и женских команд. Начало жеребьёвки в 14:00.

Официальный сайт УАФ как обычно ничего не сообщал о формате жеребьёвки до её начала. Но, как сообщил ведучий церемонии, жребий был рейтинговым: "Динамо", "Шахтёр", "Ворскла" и "Заря" были сеянными. "Днепр-1", "Александрия", "Львов" и "Металлист" попали в число несеянных. Приглашёнными гостями события стали фехтовальщица Яна Шемякина и Василий Рац.

Напомним, что четвертьфиналы мужского Кубка Украины запланированы на 2 марта. Женского - 27 апреля.

Результаты жеребьёки 1/4 финала Кубка Украины среди мужчин

"Днепр-1"

"Александрия"

"Металлист"

"Львов" vs

vs

vs

vs "Ворскла"

"Динамо"

"Заря"

"Шахтёр"

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди женщин

"Ладомир"

"Верес"/"Жилстрой-1"

"Шахтёр"

"Днепр-1" vs

vs

vs

vs "Карпаты"

"Колос"

"Жилстрой-2"

"Кривбасс"

Видео запись жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины