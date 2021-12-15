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Металлист - Заря, Александрия - Динамо и остальные пары. Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено
(3 голосов)

Восемь лучших команд турнира узнали своих соперников

Металлист - Заря, Александрия - Динамо и остальные пары. Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Украины

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Доме футбола состоялись жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди мужских и женских команд. Начало жеребьёвки в 14:00.

Официальный сайт УАФ как обычно ничего не сообщал о формате жеребьёвки до её начала. Но, как сообщил ведучий церемонии, жребий был рейтинговым: "Динамо", "Шахтёр", "Ворскла" и "Заря" были сеянными. "Днепр-1", "Александрия", "Львов" и "Металлист" попали в число несеянных. Приглашёнными гостями события стали фехтовальщица Яна Шемякина и Василий Рац.

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Напомним, что четвертьфиналы мужского Кубка Украины запланированы на 2 марта. Женского - 27 апреля.

Результаты жеребьёки 1/4 финала Кубка Украины среди мужчин

"Днепр-1"
"Александрия"
"Металлист"
"Львов"		 vs
vs
vs
vs		 "Ворскла"
"Динамо"
"Заря"
"Шахтёр"

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди женщин

"Ладомир"
"Верес"/"Жилстрой-1"
"Шахтёр"
"Днепр-1"		 vs
vs
vs
vs		 "Карпаты"
"Колос"
"Жилстрой-2"
"Кривбасс"

Видео запись жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) СК Днепр-1 Металлист (Харьков) Жилстрой-2 (Харьков)
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Комментарии (24)
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Zolotoy Myach (Chicago)
15.12.2021 в 15:09
Д1 считай зарыт в глубины истории, где ему, собственно и место
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+1
-1
Alle Garage (Харьков)
15.12.2021 в 15:05
Ворскле достался самый сложный соперник из всех не сеянных - Днепр-1, да еще и на выезде…
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0
0
Zolotoy Myach (Chicago)
15.12.2021 в 15:17
Я думаю это постколомоям достался самый сложный соперник
Ответить
0
-1
Alle Garage (Харьков)
15.12.2021 в 15:05
А Металлист и дальше все свои матчи играет на домашнем стадионе… Так и до финала можно дойти легко.
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+2
-2
янковский ян (Запорожье)
15.12.2021 в 15:34
Они команда первой лиги. По правилам они играют дома с командой которая выше Лигой. То есть тут вариантов других просто нет
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0
0
avatar
WuTаng (Київ)
15.12.2021 в 15:04
Гарне жеребкування, грати проти села не страшно. Хоч якась користь від динамівців в УАФ. Дякую, хлопці!
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0
-2
avatar
vadooo (Слатино)
15.12.2021 в 14:48
" Металлист" - ФИНАЛИСТ !
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+1
0
Dimoncho (Kharkiv)
15.12.2021 в 14:45
Даёшь металлист - днепр в полуфинале
Ответить
+2
0
Alle Garage (Харьков)
15.12.2021 в 15:07
Вообще-то это не тот Днепр. Это Днепр-1, команда не имеющая ничего общего с каноническим Днепром.
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0
-2
Dimoncho (Kharkiv)
15.12.2021 в 15:11
ничего общего, кроме игроков, стадиона, академии, персонала и хозяев)
+2
0
avatar
Drovko (Lviv)
15.12.2021 в 14:28
Мда...Шем'якіна нефартова)))...
Ответить
+1
0
Djibouti (Djibouti)
15.12.2021 в 14:27
Ну если ,киевляне проведут ротацию, то вынесит их Александрия дома на раз два
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+1
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
15.12.2021 в 14:25
одну пару вгадав. але там не було що і гадати))
Ответить
0
-1
янковский ян (Запорожье)
15.12.2021 в 14:22
Теперь будет полуфинал как в старые добрые времена. Шахтер динамо Днепр и металлист
Ответить
0
-1
avatar
Drovko (Lviv)
15.12.2021 в 14:25
Ти впевнений, що Металіст пройде Зорю? Та і що Дніпро Ворсклу не факт. Невідомо в яких кондиціях команди будуть весною. Багато що може за цей час змінитися.
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0
-1
KadimXa (Харьков)
15.12.2021 в 14:37
Заря может намеренно слить кубок ради борьбы за 3е место.
+1
0
Alle Garage (Харьков)
15.12.2021 в 15:06
Заря скоро развалится, как карточный домик
+1
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
15.12.2021 в 14:20
Дніпро - ДинамоМеталіст - ВорсклаШахтар -ЛьвіівОлександрія - Зоря
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0
-3
avatar
zloyded (Киев)
15.12.2021 в 14:15
Організація жеребкування показує "рівень" футбольного господарства! Як на п'янки-гулянки то гроші є, а як мікрофон поладити ведучому - то це ганьба!!! От він рівень
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+5
0
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vadooo (Слатино)
15.12.2021 в 12:52
Металлист - Динамо !
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0
-1
avatar
andrei.vinn (харьков)
15.12.2021 в 12:46
Металлист-Днепр1
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0
-1
Просто любитель (Днепр)
15.12.2021 в 13:17
Вряд-ли. Потому что обе команды несеяные
Ответить
+1
0
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andrei.vinn (харьков)
15.12.2021 в 14:21
В полуфинале.
0
0
Просто любитель (Днепр)
15.12.2021 в 14:57
Лучше всего в финале
0
0


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